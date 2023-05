Juventus wciąż walczy o Ligę Mistrzów. Milan będzie chciał pokrzyżować im plany

Kursy TOTALbet: Juventus – AC Milan

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Juventus jest na najlepszej drodze nie tylko do zakwalifikowania się do Ligi Mistrzów, ale także zdobycia wicemistrzostwa Włoch. Choć podopieczni Maxa Allegriego jakiekolwiek szanse na dogonienie Napoli stracili już dawno, regularne punktowanie sprawiło, że na dwie kolejki przed końcem mieli w dorobku 69 pkt i o jeden wyprzedzali Lazio, a o dwa – Inter. Decyzja o przywróceniu kary – przy jednoczesnym zmniejszeniu jej z 15 do 10 pkt – sprawiła, że klub ze stolicy Piemontu bardzo szybko przebył drogę z nieba do piekła. Obecnie Stara Dama legitymuje się bowiem 59-punktowym kontem, co daje dopiero siódmą lokatę w tabeli Serie A. O ile jednak zajmujące odpowiednio szóste i piąte miejsce AS Roma i Atalanta wydają się być do prześcignięcia (jeden i dwa „oczka” straty), o tyle czwarty Milan ma nad turyńczykami już pięć punktów przewagi. Jest to o tyle istotne, że Rossoneri zajmują obecnie ostatnią pozycję, która gwarantuje występy w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Traf chciał jednak, że oba zespoły zmierzą się w bezpośrednim meczu już w najbliższą niedzielę, w dodatku na Allianz Stadium. Szanse gospodarzy na TOP 4 przedłuży jedynie zwycięstwo, czy jest to jednak realny scenariusz? Zdaniem TOTALbet – tak. W opinii legalnego polskiego bukmachera klub Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika będzie bowiem nieznacznym faworytem tej rywalizacji.

Nie ma jednak większych wątpliwości, że goście z Mediolanu wyjdą na ten mecz niezwykle zmobilizowani. Jak już zostało bowiem wcześniej wspomniane, Rossoneri są niezwykle blisko wywalczenia upragnionej, czwartej pozycji. Drużyna prowadzona przez Stefano Pioliego na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu ma trzy punkty przewagi nad Atalantą, cztery nad Romą i pięć nad Juventusem. W przypadku korzystnych rozstrzygnięć w pozostałych spotkaniach klub z czerwono-czarnej części Mediolanu swoistą pieczęć na tym sukcesie będzie mógł zatem postawić już w najbliższej serii gier. Czy jednak – biorąc pod uwagę obecną dyspozycję Rafaela Leao i jego kolegów – jest to w ogóle możliwe? Trudno powiedzieć. Co prawdaw w minionej serii gier milaniści rozgromili przed własną publicznością Sampdorię aż 5:1, ale… to była jedynie Sampdoria. Wcześniej Milan wygrał natomiast zaledwie jedną z sześciu gier we wszystkich rozgrywkach, ulegając m.in. Spezii w lidze oraz dwukrotnie Interowi w półfinale Ligi Mistrzów. Niewykluczone jednak, że odpadnięcie z tych rozgrywek podziałało na podopiecznych włoskiego szkoleniowca bardzo mobilizująco, a kolejne potwierdzenie tej tezy zobaczymy w niedzielę na Allianz Stadium. Zdaniem TOTALbet jest to możliwe, choć legalny polski bukmacher nieco wyżej w tym starciu ocenia szanse na triumf gospodarzy. Kurs na komplet punktów dla Starej Damy wynosi bowiem 2.34, w przypadku wygranej gości ze stolicy mody jest to z kolei 3.15.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Juventus – 2.34 remis – 3.50 Milan – 3.15

Podwójna szansa:

1X – 1.37 12 – 1.32 X2 – 1.58

Juventus strzeli gola:

tak – 1.30 nie – 3.35

Milan strzeli gola:

tak – 1.41 nie – 2.78

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.25 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 3.07 powyżej 1.5 – 1.36

poniżej 2.5 – 1.71 powyżej 2.5 – 2.10

poniżej 3.5 – 1.26 powyżej 3.5 – 3.75

poniżej 4.5 – 1.08 powyżej 4.5 – 7.20

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 13.00

