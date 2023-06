Mourinho podjął decyzję w sprawie Zalewskiego. Wiemy, gdzie będzie grał Polak, jasne stanowisko

Nicola Zalewski miał dość ciekawe propozycje transferowe po sezonie 2022/2023. Po Polaka zaczęli zgłaszać się przedstawiciele Premier League w postaci Nottingham Forrest, West Ham United i Bournemouth, a przynajmniej tak twierdzą źródła "La Repubblica". Zdaniem włoskich mediów, Jose Mourinho podjął już decyzję względem tego, czy chce sprzedać Polaka. Padło jasne stanowisko.

Nicola Zalewski kuszony przez kluby Premier League. Mourinho podjął decyzję

Zdaniem portalu "ilromanista.it", Jose Mourniho odniósł się do propozycji sprzedaży Polaka do Anglii i całkowicie je zawetował. Jak podaje portal, portugalski szkoleniowiec bardzo liczy na Zalewskiego w rozgrywkach 2023/2024 i nie chce, aby ten opuszczał drużynę. Jak na razie jednak nie wiadomo, co dalej z przyszłością Zalewskiego. Jeszcze do niedawna wydawało sie, że gracz przedłuży umowę z Romą, jednak sam klub miał jak na razie nie korzystać z tej możliwości. Czy to znaczy, że Zalewskiemu został jeszcze jeden sezon na to, aby przekonać do siebie włodarzy klubu ze stolicy Włoch?