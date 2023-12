Na to może liczyć Arkadiusz Milik w Juventusie. Reprezentant Polski przebudzi się w hicie z Romą?

W Juventusie jest tylko zmiennikiem

Od 1,5 roku jest piłkarzem Juventusu. W ubiegłym sezonie był wypożyczony do „Starej Damy”, a przed startem obecnej edycji został wykupiony z Marsylii. Na transfer nalegał trener Massimiliano Allegri, ale drugie półrocze 2023 roku nie było dla naszego kadrowicza udane, bo był głównie zmiennikiem. Jego bilans minut i goli nie rzuca na kolana. - To zależy jak na to patrzymy - powiedział Mark Iuliano w rozmowie z "Super Expressem". - W tym sezonie Milik zdobył tylko dwie bramki, ale nie można nie zauważyć, że ominął zaledwie spotkanie przeciwko Atalancie i to z powodów zdrowotnych. Trener mu ufa, często posyła jako rezerwowego, a z Frosinione pozwolił spędzić na placu gry 90 minut - dodał były włoski obrońca.

Arkadiusz Milik bohaterem hitu Serie A? "Nie wolno zapominać, że trener Allegri.."

Tyle płaci mu Stara Dama

Włoskie media szacują, że Milik zarabia w Juve 4,5 mln euro brutto za sezon, co daje mu dziesiąte miejsce na liście płac w klubie. Kontrakt jest ważny jeszcze przez 2,5 roku. W naszym zestawieniu najlepiej zarabiających polskich sportowców został sklasyfikowany na szóstej pozycji z zarobkami 19,3 mln zł. Prywatnie Milik związany jest z Agatą Sieramską. Zarobione pieniądze inwestuje m.in. w nieruchomości czy gastronomię. Jest właścicielem restauracji w Katowicach. Napastnik Juventusu wypadł z reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz nie powołał piłkarza na listopadowe zgrupowanie kadry. Czy znajdzie dla niego miejsce na marcowe baraże o awans na EURO 2024?

Jerzy Engel o postawie reprezentacji Polski i braku awansu na EURO. Były selekcjoner mówi o zażenowaniu

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć