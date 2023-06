Nie żyje Silvio Berlusconi. Na krótko przed śmiercią były prezes AC Monza obiecał swoim piłkarzom tłum prostytutek

Rollercoaster w sprawie Arkadiusz Milika! Juventus zdecydował, co z Polakiem. Sensacyjne doniesienia

W czasie swojej politycznej kariery Silvio Berlusconi, który odszedł 12 czerwca 2023 w wieku 86 lat po walce z ciężką chorobą, miał wielu zwolenników oraz przeciwników. Nie da si ukryć, że był premier Włoch był jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci na tamtejszej scenie politycznej i jak przystało na Włocha, był on zakochany w piłce nożnej. To dlatego w przeszłości był prezydentem AC Milanu, a w ostatnich latach pełnił funkcję prezesa innego włoskiego klubu, AC Monza. To właśnie z udziałem Berlusconiego i zawodników tej drużyny kilka miesięcy temu wybuchł skandal.

Silvio Berlusconi przed śmiercią obiecał swoim piłkarzom autobus wypełniony prostytutkami. Tak motywował zawodników AC Monza

Podczas specjalnej kolacji przed ostatnimi Świętami Bożego Narodzenia, Silvio Berlusconi wywołał prawdziwą burzę, kiedy publicznie opowiedział o jego próbie zmotywowania piłkarzy. - Chciałem zmotywować chłopaków. Powiedziałem im: macie mecze z Juventusem, Milanem itd. Jeśli wygracie chociaż z jedną z tych drużyn, to przyprowadzę do szatni autobus pełen dzi***. - wypalił Berlusconi śmiejąc się do rozpuku podczas bożonarodzeniowego spotkania w klubie.

Nie żyje Silvio Berlusconi. Na krótko przed śmiercią były prezes AC Monza obiecał swoim piłkarzom zabawę z prostytutkami

Nagranie z tą wypowiedzią szybko stało się hitem internetu, a kolejne media nie pozostawiały suchej nitki na byłym premierze kraju. Niedługo później AC Monza pokonała na wyjeździe Juventus 0:2 jednak nie wiadomo, czy Silvio Berlusconi wywiązał się z obietnicy złożonej swoim piłkarzom.

