Niewiarygodne trafienie Piotra Zielińskiego! Żegna się z Neapolem po królewsku. Złapaliśmy się za głowy [WIDEO]

Polak czekał na bramkę w Serie A od września ubiegłego roku, również dlatego, że w ostatnim okresie gra mało i często jest rezerwowym. To wskutek tego, że po sezonie odejdzie z Neapolu i zostanie graczem Interu Mediolan. Dzisiaj pojawił się na boisku w wyjściowym składzie i pokazał jakiej klasy jest piłkarzem. W 61. min otrzymał piłkę od Gruzina Kvaratskhelii, ułożył sobie ją na lewej nodze i potężnie huknął zza linii pola karnego. Piłka niczym petarda poleciała w stronę bramki, odbiła się od poprzeczki i wpadła w do siatki.

Bramkarz Monzy Michele Di Gregorio machnął tylko rękoma, zdając sobie sprawę, żeby był to strzał z gatunku tych nie do obrony. Mecz był festiwalem pięknych bramek piłkarzy z Neapolu, bo kilka minut wcześniej równie efektownym uderzeniem z dystansu popisał się Matteo Politano. Dla Zielińskiego był to trzeci gol w w lidze w tym sezonie. Napoli zajmuje 7 miejsce w Serie A i zachowuje szansę na grę w europejskich pucharach, ale raczej w Lidze Europy lub Konferencji. Do miejsca czwartego, gwarantującego grę w Lidze Mistrzów traci aż 10 punktów. Liderem tabeli jest Inter, w którym Polak będzie grał od nowego sezonu.

