Paulo Sousa straci pracę? Wielkie problemy byłego selekcjonera Polaków, tracą do niego cierpliwość!

Paulo Sousa będzie miał dość duże problemy? Okazuje się, że los Portugalczyka w Salernitanie może wisieć na włosku, a wszystko przez to, że prowadzone przez niego "Koniki Morskie" spisują się stanowczo poniżej wszelakich oczekiwań. Klub w tym sezonie nie wygrał jeszcze ani jednego meczu i mimo, że Sousa miał udany poprzedni sezon, to włodarze drużyny mają tracić do niego wszelaką cierpliwość. Co ciekawe, w gronie potencjalnych następców mają znajdować się szkoleniowcy, których nie tak dawno jeszcze łączono z pracą w reprezentacji Polski.

Paulo Sousa poleci z pracy? Portugalczyk nie ma łatwo!

Mecz Monzy z Salernitaną obnażył wszelkie problemy ekipy z Salerno. Klub prowadzony przez Sousę przegrał 0:3, a sam Portugalczyk nie miał nic na swoją obronę.

- Jesteśmy zgorzkniali i smutni, bo nie możemy sprawić, by nasi kibice byli dumni - stwierdził Portugalczyk na pomeczowej konferencji prasowej

Włoskie media spekulują, że przegrana Sousy może być ostatnim meczem, jaki poprowadził we włoskim klubie. Wśród jego potencjalnych następców wskazuje się chociażby Vladimira Petkovicia, czy też Fabio Cannavaro, którzy byli wskazywani na potencjalnych trenerów reprezentacji Polski.