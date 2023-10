i Autor: Cyfra Sport Arkadiusz Milik

Przykro się robi po tym, co piszą we Włoszech o Miliku! Jaśniej się nie da, surowa ocena dla polskiego napastnika

Waldemar Kowalski 11:38

Po ostatnich meczach reprezentacji Polski na Arkadiusza Milika znów spłynęło wiele nieprzychylnych komentarzy i jak się okazuje, również po powrocie do Włoch polski napastnik nie może liczyć na morze pochwał. O ile Juventus wygrał z Milanem w ramach 9. kolejki Serie A, to Polak powodów do zadowolenia nie ma. Spośród wszystkich zawodników "Starej Damy" został oceniony po meczu najniżej.