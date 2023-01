Szymon Żurkowski coraz bliżej nowego klubu, Wyjaśnia się przyszłość kadrowicza

Roberto Mancini zabrał głos po śmierci przyjaciela. Łzy same cisną się do oczu

Polska kolonia w Spezii

Piłkarz ma przenieść się do Spezii. Jak podał portal meczyki.pl "Żurek" ma podpisać z włoskim klubem umowę na 3,5 roku.Żurkowski stracił ostatnie pół roku. Po dobrym sezonie w Empoli wrócił do Fiorenitny. Jednak w zespole z Florencji w rundzie jesiennej nie mógł sobie wywalczyć miejsca w składzie. Nie przekonał do siebie trenera Vincenzo Italiano. Mimo problemów z regularnymi występami w Fiorentinie znalazł się w reprezentacji Polski na mundial w Katarze. Po mistrzostwach świata o Żurkowskiego zabiegała także Salernitana. W Spezii pomocnik dołączy do polskiej kolonii w tym klubie. Występują w nim: Bartłmiej Drągowski, Jakub Kiwior i Arkadiusz Reca. Spezia zajmuje 17. miejsce w Serie A.

Pokazał, że potrafi grać

Tak o transferze kadrowicza mówił nam ostatnio Piotr Czachowski. - W jego przypadku konieczna jest zmiana klubu, żeby się odbudował - powiedział nam niedawno były reprezentant Polski, obecnie ekspert piłkarski. - Wierzę w to, że „Żurek” wciąż będzie nam jeszcze smakował. Bardzo mu kibicuję po tym, co zademonstrował w Empoli. Pokazał, że potrafi grać. Był wtedy w gazie. Dlatego nie można go skreślać, bo możliwości ma spore i robić wielkie rzeczy. Ale ten powrót może go dużo kosztować, bo to nie będzie wyglądało tak, że z marszu wejdzie i będzie grał jak dawniej. Będzie potrzebował czasu - zaznaczył.

