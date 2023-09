To już koniec Szczęsnego w Juventusie? Włosi bez ogródek o Polaku, może odejść z klubu!

Najseksowniejsza dziennikarka świata znowu to zrobiła. Wprawiła w zachwyt wszystkich, nie dało się oderwać wzroku

To już koniec Wojciecha Szczęsnego w barwach Juventusu Turyn? Mimo że Polak od lat rządzi w bramce klubu "Starej Damy", tak zdarzają mu się bardzo słabe występy w klubie, czego dowodem było stracie turyńczyków w meczu Sassuolo. Polak popełniał błędy przeciwko mniej zasłużonemu rywalowi i drużyna przegrała 2:4. Wtedy to media wzięły sobie na celownik Polaka i przekazują informację, jakoby Juventus miał w zamiarze sprzedaż kadrowicza "Biało-Czerwonych".

To już koniec Szczęsnego w Juventusie? Włosi piszą o powodach

Jak zaznacza "La Gazzetta dello Sport", to że Szczęsny zaprezentował się w meczu z Sassuolo to jeden z argumentów, który miałby skłaniać włodarzy klubu do pozbycia się Polaka. Inna kwestia ma być jednak bardziej istotna, gdyż chodzi stricte o zarobki Szczęsnego w drużynie, które są bardzo duże i wynoszą 6,5 miliona euro za sezon gry.

- "Nie chodzi tylko o mecz z Sassuolo. Polaka dotyczą także kryteria ekonomiczne (...) - zaznaczają włoskie media i podają, że Juventus ma bramkarza na miarę Szczęsnego w postaci Mattii Perina.

- luksusem dla Juventusu jest posiadanie dwóch pierwszych bramkarzy - piszą włoskie media.

