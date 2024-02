Fatalne wieści w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Wyrzucą go z Juventusu?!

Sytuacja poszczególnych reprezentantów Polski, którzy grają na co dzień w najlepszych klubach w Europie niezmiennie interesuje kibiców biało-czerwonych, którzy z niepokojem mogą patrzeć na to, co dzieje się chociażby wokół Roberta Lewandowskiego w ostatnim czasie, a teraz także po najnowszych doniesieniach w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Pojawiły się bowiem informacje sugerujące, że władze Juventusu mogą chcieć zastąpić polskiego bramkarza znacznie młodszym zawodnikiem.

Aż trudno sobie wyobrazić, co może stać się w Wojciechem Szczęsnym! Niepokojące doniesienia

Turecki dziennikarz Ekrem Konur opublikował bowiem informacje sugerujące, że właściciele Juventusu mają coraz uważniej zerkać w kierunku Diogo Costy - 24-letni Portugalczyk grający na co dzień dla FC Porto w ostatnim czasie przykuwa uwagę najlepszych klubów na świecie, które chętnie widziałyby go w swoich szeregach po serii kapitalnych występów. W tym gronie ma znajdować się również "Stara Dama".

Trzęsienie ziemi wokół Wojciecha Szczęsnego! Fatalne doniesienia na chwilę przed barażami Euro 2024, trudno to sobie wyobrazić

Portal "thewisemagazine.it" uważa przy okazji, że o ile w ostatnim czasie wielu zawodników Juventusu mogło prezentować się lepiej na boisku, to akurat do Wojciecha Szczęsnego nie można mieć zastrzeżeń. Polak został nazwany nawet jednym z najważniejszych elementów kadry "Starej Damy". Golkiper jednak w kwietniu skończy 34 lata, a jego kontrakt obowiązuje jeszcze tylko przez rok - do czerwca 2025 roku. Jeśli więc Juventus chce zarobić na transferze Polaka, to latem będzie do tego jedna z ostatnich okazji.