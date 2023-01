i Autor: AP PHOTO Arkadiusz Milik

Wielkie problemy Milika i Szczęsnego! ich klub może ponieść dantejskie konsekwencje, złe informacje dla Polaków

Cały piłkarski świat żyje sprawą potężnych kar, jakie otrzymał Juventus. Legendarna "Stara Dama" została ukarana odjęciem pietnastu punktów z tabeli ligowej, co sprawi, że nie wróci już do czołówki. Drakońskie plany względem klubu ze stolicy Piemontu może mieć także UEFA, o czym piszą włoskie media. Według nich, klub może zostać nawet zdyskwalifikowany z kilku edycji europejskich pucharów. Oznacza to, że zarówno Arkadiusz Milik, jak i Wojciech Szczęsny znaleźli się w wyjątkowo kłopotliwej sytuacji.