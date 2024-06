Wojciech Szczęsny dostał obłędną propozycję. Grube miliony na stole, polski bramkarz błyskawicznie podjął decyzję

Łukasz Skorupski i Kacper Urbański poznali nowego trenera! To on poprowadzi reprezentantów Polski we Włoszech

Szczęsny otrzymał kosmiczną ofertę

Wojciech Szczęsny ma za sobą bardzo dobry czas w karierze. Choć jego Juventus nie zdobywał zbyt wielu trofeów i jego hegemonia we Włoszech została przerwana, to polski bramkarz nie może mieć sobie wiele do zarzucenia, bowiem spisywał się bardzo dobrze w barwach „Starej Damy”, a do tego jest jednym z najlepszych i najstabilniejszych zawodników w polskiej reprezentacji. Niewykluczone jednak, że w karierze Polaka zajdą spore zmiany, bo już wcześniej zapowiadał, że nadchodzące Euro 2024 będzie jego ostatnią wielką imprezą w reprezentacji, a i w klubie może stracić swoją pozycję po przyjściu nowego trenera, który oczekuje sprowadzenia do zespołu nowego bramkarza. Szczęsny jednak sam z siebie nie zamierza się nigdzie ruszać mimo bajecznych ofert z innych klubów.

Jeszcze kilka dni temu portal calciomercato.com podawał, że Szczęsny przekazał klubowi informacje, że nie zamierza nigdzie ruszać się z klubu, przynajmniej do końca kontraktu, który wygasa w czerwcu 2025 roku. Teraz okazuje się, że Szczęsny podjął decyzję o pozostaniu w klubie, choć miał niezwykle lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Dziennikarz Nicolo Schira napisał na portalu X, że Szczęsny odrzucił ofertę za bajeczne pieniądze. – Saudyjski klub zaoferował bramkarzowi Juventusu Wojciechowi Szczęsnemu kontrakt do 2026 roku z roczną pensją 15 milionów euro, ale Polak nie jest zainteresowany dołączeniem do saudyjskiej Pro League – napisał. Wojciech Szczęsny już wcześniej deklarował, że nie interesują go wielkie zarobki kosztem wyzwań sportowych i nasz reprezentant mocno się tego trzyma.