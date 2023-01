Wszystko przesądzone. Bartosz Bereszyński trafi do giganta, ujawniono warunki transferu

Napoli potrzebuje szerokiej kadry

Bereszyński cieszy się dużym uznaniem we Włoszech. Jest kapitanem Sampdorii. Z dobrej strony pokazał się na mistrzostwach świata, gdzie należał do najlepszych piłkarzy reprezentacji Polski. Po mundialu wzrosło zainteresowanie naszym kadrowiczem. Najmocniej mówiło się o jego przejściu do zespołu Napoli, który prowadzi w lidze włoskiej. W tym zespole mają apetyty na mistrzostwo, poza tym drużyna występuje w Pucharze Włoch i Lidze Mistrzów. Dlatego potrzebna jest szeroka kadra.

Najpierw wypożyczenie, potem wykup

Jak podały włoskie media wszystkie warunki transferu Polaka do Napoli zostały ustalone. Obrońca Sampdorii zostanie wypożyczony do końca sezonu. W umowie znajdzie się zapis o możliwości wykupu piłkarza przez lidera Serie A. Do Genui przejdzie Alessandro Zanoli, a do Neapolu wróci bramkarz Nikita Contini. Dla Bereszyńskiego to ogromny skok sportowy. Sampdoria zajmuje w lidze 18. miejsce, która oznacza spadek do Serie B. W Napoli nasz rodak będzie walczył o tytuł. Bereszyński zagrał w poprzedniej kolejce w meczu z Sassuolo. Co ciekawe, 8 stycznia Napoli zagra z... Sampdorią, w której obrońca naszej kadry występuje od sześciu lat.

Napoli have completed the signing of Bartosz Bereszynski from Sampdoria. Poland international will undergo his medical tests on Friday afternoon. 🔵🇵🇱 #transfersBereszynski will be back up option for Di Lorenzo, while Sampdoria will get Zanoli from Napoli on loan until June. pic.twitter.com/N42ES28Pii— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2023