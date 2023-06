Zieliński był wypychany do giganta. Napoli miało specjalny plan, klub podjął decyzję

To już koniec Szczęsnego w Juventusie? Mogą się go pozbyć nawet za darmo, szokujące doniesienia

Piotr Zieliński mógł zostać bohaterem dość ciekawej transakcji. Reprezentant Polski, zdaniem słynnego dziennikarza, Gianlucii Da Marzio mógł zostać wypchnięty do drużyny jednego z największych rywali Napoli w dość dziwacznej transakcji. Takiego transferu w świecie piłki nożnej jeszcze chyba nie widzieliśmy, zadziwiające doniesienia.

Piotr Zieliński bohaterem bardzo dziwnych przenosin? Napoli chciało go wypchnąć z klubu

Sytuacja Zielińskiego w klubie z Neapolu jest dość skomplikowana. Z jednej strony Polak jest gwiazdą drużyny, która w tym sezonie sięgnęła po mistrzostwo Włoch, a z drugiej, nie wiadomo, czy przedłuży swój kontrakt z klubem. Jak podaje włoski dziennikarz, Gianluca Di Marzio, klub z Neapolu chciał uprzedzić ruch Polaka i oddać go do kompletu z Cristiano Giuntolim, który ma zostać dyrektorem sportowym klubu "Starej Damy". Juventus miał zrezygnować z takiej opcji, gdyż nie widzi w swoim składzie miejsca dla reprezentanta Polski. Co dalej z Zielińskim? To moze być wyjątkowo emocjonujące okienko transferowe zważając na fakt, że zainteresowanie pomocnikiem wyrażają Liverpool i Lazio.