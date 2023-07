i Autor: Cyfra Sport Piotr Zieliński

Złapaliśmy się za głowę po najnowszych informacjach w sprawie Zielińskiego! Takiego zwrotu akcji nikt się nie spodziewał

W ostatnich miesiącach dużo mówi się o przyszłości Piotra Zielińskiego oraz o tym, gdzie pomocnik reprezentacji Polski będzie występował w przyszłym sezonie. Z jednej strony na transfer "Zielka" do Lazio bardzo naciska trener rzymian Maurizio Sarri, jednak jak donosi "La Gazzetta dello Sport" to nie jedyna opcja dla Polaka. Sprowadzić go bowiem starają się... Saudyjczycy, którzy oferują mu ogromne pieniądze.