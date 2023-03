Wojciech Szczęsny na wylocie z Juventusu? Mówi się o prawdziwym hicie! Ten transfer może przejść do historii

Pomimo upływu lat, Piotr Zieliński wciąż jest jednym z najważniejszych zawodników w składzie Napoli i nie bez powodu cieszy się ogromnym zaufaniem kolejnych trenerów "Azzurrich", a także sympatią kibiców. Reprezentant Polski, jak się okazuje, nie może narzekać w Neapolu na zarobki, które jednak mogą być kością niezgody pomiędzy nim i władzami klubu. Nie jest tajemnicą bowiem, że Zieliński zarabia sporo w Napoli, jednak teraz pojawiły się informacje, według których wypłata polskiego pomocnika ma być większa, niż wielu kibicom mogło się wydawać.

Piotr Zieliński inkasuje w Napoli fortunę rocznie! Ujawnili całą prawdę o zarobkach reprezentanta Polski

Z informacji ujawnionych przez "capology.com", Piotr Zieliński ma inkasować bowiem w Napoli ponad 124 tysiące euro tygodniowo, co daje pół miliona euro miesięcznie i wreszcie prawie 6,5 mln euro rocznie. W przeliczeniu na złotówki, pomocnik reprezentacji Polski rocznie zarabia ponad 30 mln PLN rocznie tylko z tytułu wynagrodzenia za grę w klubie. To jest najwyższa stawka w Napoli obecnie.

Niewiarygodne, jakie Piotr Zieliński naprawdę zarabia pieniądze w Napoli! Aż usiedliśmy z wrażenia, zostawił resztę daleko w tyle

Drugim na liście płac w składzie "Azzurrich" ma być Victor Osimhen, który miesięcznie zgarnia niecałe 105 tysięcy tygodniowo, a więc niecałe 5,5 mln euro rocznie. To już o prawie milion euro rocznie mniej od Polaka. Tylko Zieliński i Osimhen mogą pochwalić się zarobkami tygodniowymi powyżej 100 tysięcy euro. Podium w Napoli zamyka Hirving Lozano, który otrzymuje tygodniowo nieco ponad 98,5 tysiąca euro. W porównaniu do Zielińskiego, rocznie zarabia on prawie 2 mln euro mniej.

