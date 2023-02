i Autor: Cyfra Sport Piotr Zieliński

ręce opadają

Aż w głowie się nie mieści, jak traktują teraz Piotra Zielińskiego w Napoli! Wstyd to mało powiedziane

Waldemar Kowalski 20:06

Pomimo tego, że Piotr Zieliński nieprzerwanie od 2016 roku broni barw włoskiego Napoli, a także śmiało może być nazywany już jedną z legend włoskiego klubu dzięki rozegraniu ponad 300. spotkań w barwach "Azzurich", latem Polak może zostać zmuszony do odejścia. Wszystko przez to, że pomocnik nie może dojść z władzami klubu do porozumienia w sprawie... obniżenia jego pensji.