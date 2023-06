Piotr Zieliński rozchwytywany! Były trener reprezentanta Polski chce go w swojej drużynie

Reprezentacja Polski przebywa aktualnie na zgrupowaniu. Podopieczni Fernando Santosa rozegrali mecz towarzyski na PGE Narodowym z Niemcami, który wygrali 1:0 po trafieniu Jakuba Kiwiora. "Biało-Czerwoni" już 20 czerwca zmierzą się w Kiszyniowie z Mołdawią. Będzie to kolejne spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw Europy. W tym momencie drużyna z Robertem Lewandowskim na czele zajmuje w grupie E drugie miejsce. Na koncie reprezentacji Polski jest porażka z Czechami oraz zwycięstwo z Albanią. Jedną z gwiazd "Biało-Czerwonych" jest Piotr Zieliński, który na co dzień występuje w klubie Napoli, ale bardzo możliwe, że od przyszłego sezonu zmieni pracodawcę.

Piotr Zieliński zmieni klub?! Włosi przekonani o ofercie z innej włoskiej drużyny

Sezon 2022/2023 Piotr Zieliński może zaliczyć do udanych. Razem z drużyną Napoli zdobył mistrzostwo kraju, jego kontrakt wygasa w czerwcu 2024 roku, a nadal obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie ewentualnego przedłużenia umowy. Klub z Neapolu jeśli nie przedłuży kontraktu z Polakiem to w przyszłym roku pomocnik opuści zespół za darmo. Jak informuje portal "Calciomercato", Zieliński może trafić do Lazio. Ekipa z Rzymu ma przeznaczyć na transfer 29-latka 20 milionów euro. - Pierwszy kontakt między klubami może nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni - można przeczytać.

Nie jest tajemnicą, że wielkim fanem talentu Polaka jest Maurizio Sarri, aktualny trener Lazio.