– Dostaliśmy od pana prezydenta Dudy „prezent”. Ja nie kryję, że to jest gorzki prezent, który, myślę, że nie tylko mi, popsuł święta. Pan prezydent postanowił odmówić podpisania ustawy, która jest fundamentem dobrych zmian w sporcie – powiedział minister Nitras podczas piątkowej konferencji prasowej w siedzibie MSiT. – Czego tak naprawdę odmówił podpisania pan prezydent Duda? Po pierwsze, ustawy, która zakładała, że pierwszy raz sportowcy uzyskają realny wpływ na związki sportowe. Druga kwestia, którą pan prezydent zablokował, to obecność kobiet w związkach sportowych. Odmówienie podpisania tej ustawy stoi niestety w brutalnej sprzeczności z deklarowanymi przez pana prezydenta wartościami – dodał minister Nitras.

Nitras: Duda zakładnikiem Piesiewicza

Minister, który od dawna jest w sporze z szefem PKOl Radosławem Piesiewiczem, a ostatnio krytykował także pomysł, by Andrzej Duda został przedstawiony jako polski kandydat na członka MKOl, stwierdził, że prezydent skonsultował swoją decyzję wyłącznie z prezesem Piesiewiczem, pomijając opinie przedstawicieli sportowców. Nitras zarzucił również, że prezydent stał się „zakładnikiem” prezesa PKOl. I nawiązał do starań prezydenta Dudy o członkostwo w MKOl.

– Wydaje mi się, że tą odmową podpisu ustawy pan prezydent w pełni przekreślił swoje szanse na to, by robić jakąkolwiek karierę w strukturach MKOl – stwierdził Nitras, który zapowiedział również bezprecedensowy krok. Otóż zamierza zwrócić się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z informacją o tym, jak zachował się prezydent Duda.

MKOl dowie się o sprawie

Nitras stwierdził, że „poinformuje MKOl o fakcie, iż polski rząd, parlament, przyjął ustawę, która wypełnia rekomendację MKOl, jeśli chodzi o wpływ sportowców na organy zarządzające federacji sportowych i udział kobiet w tych organach, a tylko z powodu braku podpisu pana prezydenta te rekomendacje MKOl w Polsce od stycznia nie będą obowiązywać”.

– Myślę, że środowisko sportowe na świecie, środowisko MKOl powinno wiedzieć, dlaczego w Polsce te przepisy nie będą obowiązywać – mówił minister Nitras.