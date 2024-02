Bezbramkowa bitwa: Remis 0:0 we Wronkach

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Lecha Poznań II z Olimpią Grudziądz zakończyła się wynikiem 0:0. W 14 minucie sędzia ukarał żółtą kartką zawodnika Gutowskiego z drużyny Olimpia Grudziądz. W 34 minucie żółtą kartkę otrzymał Wichtowski z drużyny Lech Poznań II. Na koniec pierwszej połowy, w 44 minucie, żółtą kartkę dostał Kobryn z drużyny Olimpia Grudziądz.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Lecha Poznań II z Olimpią Grudziądz, który odbył się w Wronkach, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola. W 60 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Cywkę z drużyny Lecha Poznań II.

Sześć minut później trener Lecha Poznań II dokonał zmiany, wprowadzając Stankiewicza za Czekalę. W 73 minucie Zbiciak z Olimpii Grudziądz również otrzymał żółtą kartkę. W 75 minucie trener Olimpii Grudziądz dokonał dwóch zmian: Bonikowski wszedł na boisko za Rycherta, a Krocz zastąpił Czarnowskiego. W 82 minucie trener Lecha Poznań II wprowadził Jakobczyka za Paclawskiego, a trener Olimpii Grudziądz wymienił Yampola na Sikorskiego. Trzy minuty później Pietrzak wszedł na boisko za Kornobisa w drużynie Lecha Poznań II.

W 87 minucie Rabet zastąpił Gutowskiego w drużynie Olimpii Grudziądz, a drużyna Lecha Poznań II otrzymał żółtą kartkę. Mecz zakończył się wynikiem: Lech Poznań II: 0, Olimpia Grudziądz: 0.

Pomeczowe podsumowanie

Lech Poznań II przed meczem zajmowała 13. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 7 spotkań, zremisowała 4 i przegrała 8. Suma ich punktów wynosiła 25. Olimpia Grudziądz natomiast zajmowała przed meczem 18. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 4 mecze, zremisowała 4 i przegrała 11. Suma ich punktów wynosiła 16. W tym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Lech Poznań II ma na koncie 26 punktów, a Olimpia Grudziądz -17 punktów.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Lechem Poznań II a Olimpią Grudziądz, informujemy o kolejnych spotkaniach obydwóch drużyn. Mecz Lecha Poznań II z Olimpią Elbląg odbędzie się 28 lutego 2024 roku o godzinie 12:00 na stadionie Amiki we Wronki. Jest to ważne starcie dla obu zespołów, które będą dążyć do zdobycia kolejnych punktów w tabeli. Natomiast Olimpia Grudziądz zmierzy się z Kotwicą Kołobrzeg 2 marca 2024 roku o godzinie 17:00 na stadionie Miejskim Im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu. To będzie trudne wyzwanie dla drużyny gospodarzy, która starać się będzie zapewnić sobie kolejne zwycięstwo. Zapraszamy wszystkich kibiców do śledzenia tych emocjonujących spotkań i dopingowania swoich ulubionych drużyn!