Bezbramkowy remis Piasta Gliwice z Cracovią Kraków

Poprzednie mecze Piast Gliwice - Cracovia Kraków

W trzech ostatnich meczach pomiędzy Piastem Gliwice a Cracovią Kraków padło łącznie 6 goli. Pierwsze spotkanie, które odbyło się na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie, zakończyło się wynikiem 0:1 na korzyść Piasta Gliwice. Drugi mecz, rozegrany na stadionie Miejskim w Gliwicach, zakończył się wynikiem 2:1 dla Piasta Gliwice. Ostatnie spotkanie, które odbyło się ponownie na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie, zakończyło się remisem 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Cracovia Kraków: 2, Piast Gliwice: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Piasta Gliwice z Cracovią Kraków zakończyła się wynikiem 0:0. W 21 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Ameyawa z drużyny Piast Gliwice.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Piast Gliwice z Cracovią Kraków, który odbył się w Gliwicach, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola. Spotkanie było bardzo wyrównane, a obie ekipy starały się przejąć inicjatywę i stworzyć groźne sytuacje pod bramkami przeciwnika. W 60 minucie sędzia ukarał żółtą kartką zawodnika Cracovii Kraków, Bitriego. Było to jedno z nielicznych ostrzeżeń podczas tego meczu.

W 71 minucie trener Cracovii Kraków dokonał zmiany w składzie swojej drużyny. Na boisku pojawił się Oshima, który zastąpił Sokolowskiego. Również w tym samym czasie trener Piasta Gliwice postanowił dokonać zmiany i na plac gry wszedł Krykun, zastępując Kadziora. W 79 minucie kolejne zmiany w drużynie Cracovii Kraków. Maigaard wszedł na boisko za Rakoczy'ego, a Rozga zastąpił Makucha.

W tym samym czasie trener Piasta Gliwice również dokonał zmiany i Szczepański wszedł na boisko za Ameyawa. W 87 minucie ostatnia zmiana w składzie Cracovii Kraków - Knap wszedł na boisko, zastępując Atanasova. W odpowiedzi trener Piasta Gliwice dokonał zmiany w 88 minucie, wprowadzając Kostadinova za Felixa. Niestety, żadna z drużyn nie była w stanie wykorzystać swoich szans i całe spotkanie zakończyło się wynikiem: Piast Gliwice: 0, Cracovia Kraków: 0.

Skład meczu z dnia 2024-02-23

Piast Gliwice

A. Vukovic - trener

Karol Szymański (33) bramkarz

Arkadiusz Pyrka (77) obrońca

Ariel Mosór (2) obrońca

Jakub Czerwiński (4) obrońca

Jakub Holúbek (14) obrońca

Grzegorz Tomasiewicz (20) pomocnik

Michał Chrapek (6) pomocnik

Damian Kądzior (11) pomocnik

Jorge Félix (7) pomocnik

Michael Ameyaw (19) pomocnik

Fabian Piasecki (9) napastnik

Cracovia Kraków

J. Zieliński - trener

Sebastian Madejski (13) bramkarz

Otar Kakabadze (25) obrońca

Arttu Hoskonen (22) obrońca

Eneo Bitri (33) obrońca

Andreas Skovgaard (3) obrońca

Paweł Jaroszyński (4) obrońca

Patryk Makuch (7) pomocnik

Jani Atanasov (6) pomocnik

Patryk Sokołowski (88) pomocnik

Michał Rakoczy (10) pomocnik

Benjamin Källman (9) napastnik

Statystyki

Piast Gliwice Cracovia Kraków Strzały na bramkę 1 2 Strzały poza światło bramki 2 4 Wszystkie strzały 6 11 Strzały zablokowane 3 5 Faule 13 15 Rzuty rożne 8 2 Spalone 0 2 Posiadanie piłki 60% 40% Żółte kartki 1 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 1 Suma podań 536 366 Dokładne podania 461 288 Procent dokładnych podań 86% 79%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Piast Gliwice i Cracovia Kraków, przed meczem Cracovia zajmowała 10. miejsce w tabeli, natomiast Piast był na 12. miejscu. Do tej pory Cracovia wygrała 5 meczy, zremisowała 10 razy i przegrała 6 spotkań, co dało im sumę punktów wynoszącą 25. Natomiast Piast Gliwice wygrał 4 mecze, zremisował 12 razy i przegrał również 4 spotkania, co przełożyło się na sumę punktów równą 24. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie, co oznacza, że aktualnie Piast ma na koncie 25 punktów, a Cracovia posiada ich już 26.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Piastem Gliwice a Cracovią Kraków, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Ruchu Chorzów z Piastem Gliwice odbędzie się 1 marca 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Śląski w Chorzowie. Natomiast Cracovia Kraków zmierzy się z Wartą Poznań tego samego dnia o godzinie 18:00 na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie.