Bezbramkowy remis Stali Mielec z Rakowem Częstochowa

Poprzednie mecze Stal Mielec - Raków Częstochowa

W trzech ostatnich meczach między Stalą Mielec a Rakowem Częstochowa padło łącznie 7 goli. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Miejskim Piłkarskim Raków w Częstochowie 31 lipca 2022 roku, gdzie Raków Częstochowa wygrał z wynikiem 3:2. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Miejskim w Mielcu 10 lutego 2023 roku i zakończył się bezbramkowym remisem 0:0. Ostatnie starcie odbyło się ponownie na stadionie Miejskim Piłkarskim Raków w Częstochowie 19 sierpnia 2023 roku, gdzie Raków Częstochowa zwyciężył wynikiem 2:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Raków Częstochowa: 5, Stal Mielec: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Stali Mielec z Rakowem Częstochowa zakończyła się wynikiem 0:0. W 16 minucie żółtą kartkę otrzymał Pingot z drużyny Stal Mielec, a w 20 minucie Barath z drużyny Raków Częstochowa. W 38 minucie żółtą kartkę dostał Svarnas również z drużyny Raków Częstochowa, natomiast w 41 minucie Hinokio z drużyny Stal Mielec również został ukarany żółtą kartką.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Stali Mielec z Rakowem Częstochowa, który odbył się w Mielcu, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola. Od samego początku obie ekipy starały się przełamać impas, jednak bramkarze świetnie spisywali się na swoich pozycjach. W 46 minucie trener Rakowa Częstochowa postanowił dokonać zmiany w składzie.

Na boisko wszedł Berggren, który zastąpił Arsenica. Chwilę później, w 64 minucie to trener Stali Mielec podjął decyzję o zmianie zawodnika. Strzalek wszedł na boisko, zastępując Hinokio. W 66 minucie kolejne dwie zmiany w drużynie Rakowa Częstochowa. Na murawę wkroczyli Cebula i Yeboah, którzy zastąpili Zwolinskiego oraz Baratha.

Obie ekipy dalej starały się o przełamanie wyniku, jednak brakowało precyzji i skuteczności w końcówce akcji. W 79 minucie trener Rakowa Częstochowa dokonał kolejnej zmiany w składzie swojej drużyny. Otieno wszedł na boisko, a Drachal opuścił plac gry. W 84 minucie to Raków ponownie dokonał zmiany. Myszor wszedł na boisko, zastępując Silvę.

W 87 minucie trener Stali Mielec postanowił wprowadzić Meriluoto, który zastąpił Shkurina. Mimo starań obu drużyn, żadna z nich nie była w stanie zdobyć gola do końca spotkania. Cały mecz zakończył się wynikiem: Stal Mielec: 0, Raków Częstochowa: 0.

Skład meczu z dnia 2024-02-24

Stal Mielec

K. Kiereś - trener

Mateusz Kochalski (1) bramkarz

Marco Ehmann (5) obrońca

Bert Esselink (3) obrońca

Maksymilian Pingot (55) obrońca

Alvis Jaunzems (27) pomocnik

Piotr Wlazło (18) pomocnik

Matthew Guillaumier (16) pomocnik

Krystian Getinger (23) pomocnik

Maciej Domański (10) napastnik

Ilia Shkurin (17) napastnik

Koki Hinokio (8) napastnik

Raków Częstochowa

D. Szwarga - trener

Vladan Kovačević (1) bramkarz

Bogdan Racovițan (25) obrońca

Zoran Arsenić (24) obrońca

Stratos Svarnas (4) obrońca

Dawid Drachal (21) pomocnik

Vladyslav Kochergin (30) pomocnik

Péter Baráth (23) pomocnik

Jean Carlos (20) pomocnik

Ante Crnac (19) napastnik

Łukasz Zwoliński (9) napastnik

Bartosz Nowak (27) napastnik

Statystyki

Stal Mielec Raków Częstochowa Strzały na bramkę 2 8 Strzały poza światło bramki 4 5 Wszystkie strzały 8 15 Strzały zablokowane 2 2 Faule 9 8 Rzuty rożne 2 9 Spalone 0 0 Posiadanie piłki 43% 57% Żółte kartki 2 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 8 2 Suma podań 357 473 Dokładne podania 252 380 Procent dokładnych podań 71% 80%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Stal Mielec i Raków Częstochowa, przed meczem Raków zajmował 6. miejsce w tabeli, a Stal Mielec 8. miejsce. Do tej pory Raków wygrał 10 meczy, zremisował 5 i przegrał 5, co dało im sumę punktów wynoszącą 35. Natomiast Stal Mielec wygrała 8 meczy, zremisowała 4 i przegrała 8, co dało im sumę punktów wynoszącą 28. W meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualnie Stal Mielec ma 29 punktów, a Raków Częstochowa ma ich już 36.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Stalą Mielec a Rakowem Częstochowa, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Stali Mielec z ŁKS-em Łódź odbędzie się 28 lutego 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Miejskim w Mielcu. Natomiast Raków Częstochowa zmierzy się z Lechem Poznań 3 marca 2024 roku o godzinie 17:30 na stadionie Piłkarskim Raków w Częstochowie.