Cenne zwycięstwo Bayernu nad Manchesterem United

Poprzednie mecze Manchester United - Bayern Monachium

W ostatnich trzech meczach między Manchesterem United a Bayernem Monachium wydarzyło się wiele emocjonujących momentów. Pierwszy mecz odbył się na stadionie Old Trafford w Manchesterze 1 kwietnia 2014 roku. Wynik tego spotkania to remis 1:1, co sprawiło, że obie drużyny musiały podzielić się punktami. Kolejny mecz odbył się na stadionie Allianz-Arena w Monachium 9 kwietnia 2014 roku. Tym razem Bayern Monachium okazał się lepszy od Manchesteru United, wygrywając 3:1. To było bardzo ważne zwycięstwo dla drużyny z Monachium, które zapewniło im awans do kolejnej rundy rozgrywek. Ostatni mecz pomiędzy tymi dwoma zespołami miał miejsce na stadionie Allianz Arena w Monachium 20 września 2023 roku. Był to niezwykle emocjonujący pojedynek, który zakończył się zwycięstwem Bayernu Monachium wynikiem 4:3. Obie drużyny zaprezentowały wysoki poziom futbolu i stworzyły wiele okazji bramkowych. Pomimo porażki, Manchester United pokazał swoją determinację i umiejętności, zdobywając trzy gole. Podsumowując, ostatnie trzy mecze między Manchesterem United a Bayernem Monachium były pełne emocji i niezapomnianych momentów. Obie drużyny miały swoje sukcesy i porażki, ale każde spotkanie dostarczyło kibicom wielu powodów do radości i wzruszeń. Stosunek bramek w rozegranych meczach Bayern Monachium: 8, Manchester United: 5

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Manchester United z Bayernem Monachium, który odbywał się w Manchesterze, gospodarze nie zdołali zdobyć ani jednej bramki. Wynik po pierwszych 45 minutach wynosił 0:0. W 40 minucie trener Manchesteru United postanowił dokonać zmiany w składzie swojej drużyny. Gracz o nazwisku Evans wszedł na boisko, zastępując Maguire'a.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Manchester United z Bayernem Monachium, który odbył się w Manchesterze, gospodarze nie zdołali odwrócić losów spotkania. Wynik 0:0 z pierwszej połowy nie uległ zmianie, a to Bayern Monachium zdobył jedynego gola w 71 minucie.

Bramkę dla drużyny gości strzelił Coman. W 46 minucie trener Bayernu Monachium dokonał zmiany, wprowadzając na boisko Laimera za Mazraouiego. Również w drużynie Manchesteru United doszło do zmiany zawodnika - Wan-Bissaka wszedł na boisko zastępując Shawa. W 53 minucie Antony otrzymał żółtą kartkę za brutalne zachowanie, natomiast w 61 minucie Amrabat został ukarany żółtą kartką za faul. W kolejnych minutach oba zespoły dokonywały zmian personalnych.

W 67 minucie Muller wszedł na boisko za Musialę, a w 75 minucie Mejbri i Pellistri zastąpili odpowiednio Garnacho i Antony'ego. W drużynie Bayernu Monachium również doszło do zmiany zawodnika - Tel wszedł na boisko zastępując Comana w 77 minucie. W ostatnich minutach spotkania Goretzka otrzymał żółtą kartkę za faul w 88 minucie, a w 90 minucie Guerreiro wszedł na boisko zastępując Sanego. Cały mecz zakończył się wynikiem: Manchester United 0, Bayern Monachium 1.

Skład meczu z dnia 2023-12-12

Manchester United

E. ten Hag - trener

André Oa (24) bramkarz

Diogo Dalot (20) obrońca

Harry Maguire (5) obrońca

Raphaël Varane (19) obrońca

Luke Shaw (23) obrońca

Scott McTominay (39) pomocnik

Sofyan Amrabat (4) pomocnik

Antony (21) pomocnik

Bruno Ferdes (8) pomocnik

Alejandro Garnacho (17) pomocnik

Rasmus Højlund (11) napastnik

Bayern Monachium

T. Tuchel - trener

Manuel Neuer (1) bramkarz

Noussair Mazraoui (40) obrońca

Dayot Upamecano (2) obrońca

Min-jae Kim (3) obrońca

Alphonso Davies (19) obrońca

Joshua Kimmich (6) pomocnik

Leon Goretzka (8) pomocnik

Kingsley Coman (11) pomocnik

Jamal Musiala (42) pomocnik

Leroy Sané (10) pomocnik

Harry Kane (9) napastnik

Statystyki

Manchester United Bayern Monachium Strzały na bramkę 1 3 Strzały poza światło bramki 3 2 Wszystkie strzały 5 10 Strzały zablokowane 1 5 Faule 10 9 Rzuty rożne 4 2 Spalone 0 2 Posiadanie piłki 41% 59% Żółte kartki 2 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 1 Suma podań 405 591 Dokładne podania 339 521 Procent dokładnych podań 84% 88% Gole oczekiwane 0.24 1.30

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół Manchester United rozegrał w ramach Ligi Mistrzów UEFA łącznie 5 meczów. Wygrali 1 z nich, zremisowali 1, a przegrali 3. Łącznie zdobyli 12 goli. Na swoim boisku rozegrali 2 mecze i zdobyli w sumie 3 gole, przy najwyższym wyniku na własnym boisku wynoszącym 1-0. Na wyjazdach rozegrali 3 mecze i zdobyli na nich 9 goli. Średnia ilość goli zdobywanych przez Manchester United na mecz to 2,4. Zespół Bayern Monachium rozegrał w ramach Ligi Mistrzów UEFA również 5 meczów.

Wygrali oni aż 4 z nich, zremisowali jeden, a nie przegrali żadnego. Zdobyli w sumie 11 goli. Na swoim boisku rozegrali trzy mecze i zdobyli tam ogółem sześć goli, przy najwyższym wyniku na własnym boisku wynoszącym 4-3. Na wyjazdach rozegrali dwa mecze i zdobyli na nich pięć goli, przy najwyższym wyniku na wyjazdach wynoszącym 1-3. Średnia ilość goli zdobywanych przez Bayern Monachium na mecz to natomiast równa się ona wartością równą do dokładnie do liczby 2,2.

Tabela Grupa A: