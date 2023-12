Ciężko wywalczona bramka ratuje spotkanie Lechii Gdańsk z Chrobrym Głogów

Poprzedni mecz między Lechią Gdańsk a Chrobrym Głogów

W meczu pomiędzy Chrobrym Głogów a Lechią Gdańsk, który odbył się w miejscowości Głogów dnia 22 lipca 2023 roku o godzinie 15:00, zwycięstwo odniosła drużyna Lechii. Wynik spotkania to 2:4 na korzyść gości.

Przebieg spotkania

Po 41 minutach gry, gracz o nazwisku Bobcek zdobył bramkę dla drużyny Lechii Gdańsk, ustalając wynik na 1:0 na korzyść gospodarzy.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Lechii Gdańsk z Chrobrym Głogów, który odbył się w Gdańsku, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola. Wynik 1:0 utrzymał się do końca spotkania. W 58 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Kapica z drużyny Lechii Gdańsk. W 70 minucie trener Chrobrego Głogów dokonał dwóch zmian: Ozimek wszedł na boisko, zastępując Bartlewicza, a Plewka zastąpił Muchę.

W 75 minucie trener Lechii Gdańsk postanowił również dokonać zmiany: Zjawinski wszedł na boisko, zastępując Bobceka. W 79 minucie kolejna zmiana w drużynie Chrobrego Głogów: Wolsztynski wszedł na boisko, zastępując Biela. W 80 minucie oba zespoły dokonały zmiany zawodników: Tupaj wszedł na boisko za Bougaidisa w drużynie Chrobrego Głogów, a Sypek zastąpił Khlana w Lechii Gdańsk. W 83 minucie trener Chrobrego Głogów dokonał ostatniej zmiany: Bogusz wszedł na boisko, zastępując Mandrysza. W doliczonym czasie gry, czyli w 90+1 minucie, trener Lechii Gdańsk dokonał ostatniej zmiany: Pila wszedł na boisko, zastępując Menę.

Podsumowując, mecz zakończył się wynikiem: Lechia Gdańsk 1, Chrobry Głogów 0.

Pomeczowe podsumowanie

Lechia Gdańsk przed meczem zajmowała 5. miejsce w tabeli, co wskazuje na dobre wyniki drużyny. Do tej pory wygrała 8 meczy, zremisowała 5 i przegrała 4, co daje sumę 29 punktów. Po wygranym meczu z Chrobrym Głogów zdobyli kolejne 3 punkty, co oznacza, że aktualnie mają na swoim koncie 32 punkty. Natomiast Chrobry Głogów przed meczem zajmował 15. miejsce w tabeli, co sugeruje słabsze wyniki drużyny. Do tej pory wygrali tylko 5 meczy, zremisowali 3 i przegrali aż 8 razy, co daje sumę 18 punktów.

Po przegranej z Lechią Gdańsk nie zdobyli żadnych dodatkowych punktów i nadal mają na swoim koncie te same 18 punktów. Podsumowując, Lechia Gdańsk prezentuje się lepiej od Chrobrego Głogów zarówno przed jak i po rozegranym meczu. Mają więcej zwycięstw i remisów oraz większą liczbę punktów w tabeli ligowej.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Lechia Gdańsk po rozegranym meczu z Chrobrym Głogów zmierzy się z Motorem Lublin. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2023 roku o godzinie 20:00 na stadionie Arena w Lublinie. Natomiast Chrobry Głogów po starciu z Lechią Gdańsk podejmie drużynę GKS Katowice. Mecz ten zaplanowano na godzinę 15:00, również 16 grudnia 2023 roku, na stadionie Gos w Głogowie.