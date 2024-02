Ciężko wywalczona bramka ratuje spotkanie Motoru Lublin z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza

Poprzedni mecz między Motorem Lublin a Bruk-Bet Termalicą Nieciecza

W meczu pomiędzy Bruk-Bet Termalicą Nieciecza a Motorem Lublin, który odbył się na stadionie Sportowy Bruk-Bet Termalica w Niecieczy, padł wynik 0:2 na korzyść drużyny Motor Lublin. W całym spotkaniu zostały zdobyte 2 gole.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Motoru Lublin z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza zakończyła się bezbramkowym remisem. W 39 minucie zawodnik drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Zaviyskyi, otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Motoru Lublin z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, który odbył się w Lublinie, gospodarze zdołali zdobyć jedynego gola, kończąc spotkanie wynikiem 1:0 na swoją korzyść. Pierwszą zmianę w drużynie gości przeprowadzono w 46 minucie, gdy Jedrasik wszedł na boisko zastępując Fassbendera. Pięć minut później żółtą kartkę otrzymał Wolski z Motoru Lublin. W 53 minucie trener Bruk-Bet Termaliki dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając Spendlhofera za Biedrzyckiego.

W 57 minucie to gospodarze dokonali zmiany - Scalet wszedł na boisko zastępując Lisa. Kolejną żółtą kartkę otrzymał Najemski z Motoru Lublin w 68 minucie. W 69 minucie trener gości wprowadził Wrobela za Braneckiego, a trener Motoru Lublin - Zebrakowskiego za Spiewaka. W 74 minucie nastąpiły trzy zmiany w drużynie Motoru Lublin: Kaminski wszedł za Ndiaye'a, Rudol za Najemskiego oraz Stolarski za Wojcika. Pięć minut później żółtą kartkę otrzymał Putivtsev z Bruk-Bet Termaliki.

W 82 minucie Rudol z Motoru Lublin również został ukarany żółtą kartką. W 86 minucie trener gości wprowadził na boisko Trubehę za Dombrovskiego oraz Waclawka za Karaska. Ostatecznie, w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry, Kaminski zdobył bramkę dla Motoru Lublin. Podsumowując, mecz zakończył się wynikiem: Motor Lublin: 1, Bruk-Bet Termalica Nieciecza: 0.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem drużyna Motor Lublin zajmowała 8. miejsce w tabeli, a Bruk-Bet Termalica Nieciecza 10. miejsce. Do tej pory Motor Lublin wygrał 10 meczy, zremisował 2 mecze i przegrał 7 mecze, co daje im sumę punktów wynoszącą 32. Natomiast Bruk-Bet Termalica Nieciecza wygrała 7 meczy, zremisowała 7 meczy i przegrała 6 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 28. W tym konkretnym meczu drużyna Motoru Lublin zdobyła zwycięstwo i zdobyła dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja w tabeli prezentuje się następująco: Motor Lublin ma teraz 35 punktów, a Bruk-Bet Termalica Nieciecza nadal posiada 28 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Motor Lublin rozegra kolejny mecz przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała, który odbędzie się 28 lutego 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Natomiast Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się z Wisłą Płock 2 marca 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Sportowym Bruk-Bet Termalica w Niecieczy.