Cieżko wywalczona bramka ratuje spotkanie Realu Madryt z Sevillą

Poprzednie mecze Real Madryt - Sevilla

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Realem Madryt a Sevillą zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Santiago Bernabéu w Madrycie 22 października 2022 roku, gdzie Real Madryt pokonał Sevillę 3:1. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli 27 maja 2023 roku, a tym razem to Real Madryt wygrał, zdobywając dwa gole i tracąc tylko jeden. Ostatnie starcie również miało miejsce na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli 21 października 2023 roku. Tym razem oba zespoły zremisowały, zdobywając po jednym golu. Stosunek bramek w rozegranych meczach Real Madryt: 6, Sevilla: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Realem Madryt a Sevillą zakończyła się wynikiem 0:0. W 13 minucie trener Realu Madryt, Carlo Ancelotti, otrzymał żółtą kartkę. Następnie w 35 minucie zawodnik Realu Madryt, Toni Kroos, również został ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Realem Madryt a Sevillą, który odbył się w Madrycie, doszło do kilku istotnych wydarzeń. W 70 minucie zawodnik Sevilli, Ocampos, otrzymał żółtą kartkę. Pięć minut później trener Realu Madryt zdecydował się na zmianę w swojej drużynie - Modric wszedł na boisko, zastępując Fernandeza.

Również w 75 minucie trener Sevilli dokonał trzech zmian - Sanchez wszedł za Navasa, Suso zastąpił Torresa, a Veliz Romero. W 81 minucie Modric strzelił gola dla Realu Madryt, zmieniając wynik na korzyść swojej drużyny. W doliczonym czasie gry trener Sevilli dokonał dwóch zmian - Januzaj wszedł za Ocamposa, a Nianzou zastąpił Salasa. Niestety dla Sevilli, Nianzou otrzymał żółtą kartkę za faulowanie w 90+1 minucie. W ostatnich minutach meczu trener Realu Madryt dokonał jeszcze jednej zmiany - Rodriguez wszedł za Rodrygo.

W doliczonym czasie gry Sow z drużyny Sevilla otrzymała żółtą kartkę w 90+8 minucie. W ostatniej minucie meczu trener Realu Madryt dokonał ostatniej zmiany - Ceballos wszedł za Diaza. Cały mecz zakończył się wynikiem: Real Madryt 1, Sevilla 0.

Skład meczu z dnia 2024-02-25

Real Madryt

C. Ancelotti - trener

Andriy Lunin (13) bramkarz

Lucas Vázquez (17) obrońca

Antonio Rüdiger (22) obrońca

Nacho Fernández (6) obrońca

Ferland Mendy (23) obrońca

Federico Valverde (15) pomocnik

Aurélien Tchouaméni (18) pomocnik

Toni Kroos (8) pomocnik

Brahim Díaz (21) napastnik

Rodrygo (11) napastnik

Vinícius Júnior (7) napastnik

Sevilla

Quique Sánchez Flores - trener

Ørjan Nyland (13) bramkarz

Jesús Navas (16) obrońca

Loïc Badé (22) obrońca

Sergio Ramos (4) obrońca

Kike Salas (2) obrońca

Lucas Ocampos (5) obrońca

Óliver Torres (21) pomocnik

Boubakary Soumaré (24) pomocnik

Djibril Sow (18) pomocnik

Youssef En-Nesyri (15) napastnik

Isaac Romero (20) napastnik

Statystyki

Real Madryt Sevilla Strzały na bramkę 6 1 Strzały poza światło bramki 5 3 Wszystkie strzały 16 4 Strzały zablokowane 5 0 Faule 10 13 Rzuty rożne 7 2 Spalone 1 0 Posiadanie piłki 64% 36% Żółte kartki 1 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 5 Suma podań 641 357 Dokładne podania 583 295 Procent dokładnych podań 91% 83% Gole oczekiwane 0.97 0.95

Pomeczowe podsumowanie

Real Madryt jest aktualnie liderem tabeli, zajmując pierwsze miejsce. Drużyna wygrała 19 meczy, zremisowała 5 i przegrała tylko jeden mecz. Ich suma punktów wynosi obecnie 65. Sevilla natomiast nadal zajmuje 15 miejsce w tabeli. Drużyna wygrała 5 meczy, zremisowała 9 i przegrała aż 11 spotkań. Ich suma punktów pozostaje bez zmian - wynosi nadal 24. W ostatnim meczu pomiędzy tymi drużynami Real Madryt odniósł zwycięstwo, zdobywając tym samym kolejne 3 punkty. Aktualnie mają oni na swoim koncie 65 punktów. Sevilla natomiast nie zdobyła żadnych nowych punktów i ich suma pozostała na poziomie 24.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po emocjonującym meczu pomiędzy Realem Madryt a Sevillą, które zakończyło się wynikiem X:X, oba zespoły szykują się teraz do kolejnych spotkań. Następny mecz Realu Madryt odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Mestalla w Valencii. Ich przeciwnikiem będzie drużyna Valencii. Będzie to niezwykle ważne starcie dla obu zespołów, które będą dążyć do zdobycia cennych punktów. Natomiast Sevilla zmierzy się z Realem Sociedad tego samego dnia, ale o godzinie 14:00 na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli. To będzie interesujące starcie dwóch silnych drużyn, które będą rywalizować o zwycięstwo. Z pewnością fani obydwu klubów nie mogą doczekać się tych spotkań i będą trzymać kciuki za swoje ulubione drużyny.