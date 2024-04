Ciężko wywalczone dwie bramki dały upragnioną wygraną Polonii nad Podbeskidziem

Poprzedni mecz między Podbeskidziem Bielsko-Biała a Polonią Warszawa

W meczu pomiędzy Polonią Warszawa a Podbeskidziem Bielsko-Biała, który odbył się na stadionie Polonii Im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie, gospodarze zwyciężyli 2:0. W tym spotkaniu zdobyto łącznie 2 gole.

Przebieg spotkania

Mecz Podbeskidzia Bielsko-Biała z Polonią Warszawa rozpoczął się dynamicznie. W 18 minucie gola dla gości strzelił Grudniewski, co dało prowadzenie Polonii Warszawa. W 29 minucie sędzia pokazał żółtą kartkę Majsterekowi z drużyny gości, a minutę później tę samą karę otrzymał Martinaga z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Na koniec pierwszej połowy, w 31 minucie, doszło do zmiany w drużynie gospodarzy - Kolenc wszedł na boisko, zastępując Lusiusza. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:1 dla Polonii Warszawa.

Druga połowa rozpoczęła się od dwóch zmian w drużynie Podbeskidzia Bielsko-Biała. W 46 minucie Abate i Ziolkowski zastąpili na boisku Kisiela i Martinagę. Trzy minuty później Senic doprowadził do remisu, strzelając gola dla Podbeskidzia Bielsko-Biała. Jednak radość gospodarzy nie trwała długo - w 61 minucie Kobusinski ponownie dał prowadzenie Polonii Warszawa. W międzyczasie na boisku doszło do kilku zmian - w drużynie gości Kluska i Wojciechowski zastąpili Bajdura i Michalskiego, a w drużynie gospodarzy Zajac wszedł na boisko za Hlavicę.

W 74 minucie sędzia pokazał żółte kartki Mikolajewskiemu z Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz Okhronchukowi z Polonii Warszawa. W 75 minucie na boisku pojawili się Biedrzycki i Tomczyk, którzy zastąpili Zawistowskiego i Kobusinskiego w drużynie gości. Spotkanie zakończyło się wynikiem Podbeskidzie Bielsko-Biała: 1, Polonia Warszawa: 2. Pomimo walki do końca, gospodarzom nie udało się odrobić strat i musieli uznać wyższość rywali.

Pomeczowe podsumowanie

Podbeskidzie Bielsko-Biała i Polonia Warszawa to dwie drużyny piłkarskie, które przed meczem zajmowały odpowiednio 17. i 15. miejsce w tabeli. Polonia Warszawa miała na swoim koncie 6 wygranych, 8 remisów i 12 porażek, co daje im sumę punktów równą 26. Natomiast Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało 4 mecze, zremisowało 9 razy i przegrało 13 spotkań, co przekłada się na sumę punktów wynoszącą 21. W meczu pomiędzy tymi drużynami zwyciężyła Polonia Warszawa, zdobywając tym samym kolejne 3 punkty. Po dodaniu tych punktów do dotychczasowych wyników obie drużyny mają teraz następujące liczby punktów: Podbeskidzie Bielsko-Biała - 21, Polonia Warszawa - 29.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Podbeskidziem Bielsko-Biała a Polonią Warszawa, kolejne spotkania obydwóch drużyn zostały ustalone. Mecz Stali Rzeszów z Podbeskidziem Bielsko-Biała odbędzie się 19 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Stal w Rzeszowie. Natomiast mecz Polonii Warszawa z Zagłębiem Sosnowiec odbędzie się tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Polonii Im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie.