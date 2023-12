Czerwona kartka dla Jakicia i zwycięstwo PAOK nad Eintrachtem 2:1

Poprzednie mecze Eintracht Frankfurt - PAOK

W ostatnim czasie rozegrano jedno spotkanie między Eintrachtem Frankfurt a PAOK. Mecz odbył się na stadionie Toumbas w miejscowości Saloniki w dniu 5 października 2023 roku. Wynik tego spotkania to: PAOK 2, Eintracht Frankfurt 1.

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Eintrachtem Frankfurt a PAOKiem, który odbywał się w Frankfurt nad Menem, nie było większych problemów. Mimo intensywnej rywalizacji, do przerwy wynik utrzymał się na 0:0.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Eintracht Frankfurt z PAOK, który odbył się w mieście Frankfurt nad Menem, gospodarze wyszli na boisko z determinacją. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:0, ale to druga część spotkania przyniosła wiele emocji. W 54 minucie trener Eintrachtu Frankfurt postanowił dokonać zmiany w składzie. Gracz Jakić wszedł na boisko, zastępując Skhiriego.

Jednak już minutę później PAOK zdobył bramkę dzięki Kędziorze, który wpisał się na listę strzelców. Eintracht Frankfurt nie zamierzał jednak odpuszczać i w 58 minucie udało im się wyrównać. Bramkę zdobył Omar Marmoush po asyście Chaibi. W 67 minucie trener PAOK również postanowił dokonać zmiany w składzie. Gracz Brandon Thomas wszedł na boisko, zastępując Samattę.

Również Konstantelias pojawił się na murawie, zastępując Murga. Niestety dla Eintrachtu Frankfurt, w 73 minucie PAOK ponownie objął prowadzenie za sprawą Zivkovicia. Trener Eintrachtu Frankfurt postanowił odpowiedzieć kolejnymi zmianami personalnymi - Aaronson wszedł na boisko, zastępując Gotze, a Aurelio Buta zastąpił Tuta. W 69 minucie obie drużyny otrzymały żółte kartki za niesportowe zachowanie - Brandon Thomas z PAOK i Tuta z Eintrachtu Frankfurt. W 79 minucie trener PAOK dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając Schwaba za Ozdoeva.

Minutę później Troost-Ekong wszedł na boisko, zastępując Vieirinhę. W 81 minucie Omar Marmoush otrzymał żółtą kartkę za faul. W dalszej części meczu trener PAOK dokonał jeszcze jednej zmiany - Despodov wszedł na boisko, zastępując Taisona. W 86 minucie Nacho Ferri wszedł na boisko, zastępując Dina Ebimbe w drużynie Eintracht Frankfurt. Niestety dla Eintrachtu Frankfurt, w doliczonym czasie gry Kristijan Jakić otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie.

Jednak to nie był koniec jego kary - w czwartej minucie doliczonego czasu gry został ukarany czerwoną kartką za podobne przewinienie. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Eintracht Frankfurt 1, PAOK 2.

Skład meczu z dnia 2023-11-30

Eintracht Frankfurt

D. Toppmöller - trener

Kevin Trapp (1) bramkarz

Tuta (35) obrońca

Willian Pacho (3) obrońca

Hrvoje Smolčić (5) obrońca

Junior Dina Ebimbe (26) pomocnik

Hugo Larsson (16) pomocnik

Ellyes Skhiri (15) pomocnik

Niels Nkounkou (29) pomocnik

Farès Chaïbi (8) napastnik

Omar Marmoush (7) napastnik

Mario Götze (27) napastnik

PAOK

R. Lucescu - trener

Dominik Kotarski (42) bramkarz

Vieirinha (20) obrońca

Tomasz Kędziora (16) obrońca

Konstantinos Koulierakis (4) obrońca

Rafa Soares (55) obrońca

Soualiho Meïté (8) pomocnik

Magomed Ozdoev (27) pomocnik

Andrija Živković (14) pomocnik

Thomas Murg (10) pomocnik

Taison (11) pomocnik

Mbwana Ally Samatta (33) napastnik

Statystyki

Eintracht Frankfurt PAOK Strzały na bramkę 7 5 Strzały poza światło bramki 8 3 Wszystkie strzały 21 9 Strzały zablokowane 6 1 Faule 14 8 Rzuty rożne 8 3 Spalone 2 6 Posiadanie piłki 63% 37% Żółte kartki 4 1 Czerwone kartki 1 0 Interwencja bramkarza 3 6 Suma podań 562 331 Dokładne podania 472 248 Procent dokładnych podań 84% 75% Gole oczekiwane 1.66 1.45

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów po ich wspólnym meczu wyglądają w sposób następujący:

Zespół Eintracht Frankfurt rozegrał łącznie 7 meczów w ramach Ligi Konferencji Europy. Z tego 5 meczy miało miejsce w fazie grupowej, a 2 we wcześniejszych fazach. W sumie wygrali 4 mecze, zremisowali 1 i przegrali 2. Podczas tych spotkań zdobyli razem 14 goli. Na swoim boisku rozegrali 4 mecze i strzelili tam aż 11 goli.

Ich najwyższy wynik na własnym stadionie to zwycięstwo 6-0. Na wyjazdach zagrali natomiast tylko w trzech meczach, zdobywając na nich tylko 3 gole. Ich najlepszy wynik na wyjeździe to zwycięstwo 0-1. Średnia ilość goli zdobywanych przez Eintracht Frankfurt na mecz wynosi zatem dokładnie 2.0. Zespół PAOK rozegrał natomiast aż 11 meczów w ramach Ligi Konferencji Europy. Spośród tych spotkań, pięć miało miejsce w fazie grupowej, a sześć we wcześniejszych fazach rozgrywek.

W sumie wygrali osiem razy, zremisowali trzy razy i nie ponieśli żadnej porażki. Podczas tych spotkań zdobyli razem imponującą liczbę 25 goli. Na swoim stadionie rozegrali pięć meczów i strzelili tam łącznie 11 goli. Ich najwyższy wynik na własnym boisku to zwycięstwo 4-0. Na wyjazdach zagrali natomiast w sześciu meczach, zdobywając na nich aż 14 goli.

Ich najlepszy wynik na wyjeździe to zwycięstwo 1-4. Średnia ilość goli zdobywanych przez PAOK na mecz wynosi zatem dokładnie 2.3.

Tabela Grupa G:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 PAOK 4 1 0 12 8 4 13 2 Eintracht Frankfurt 3 0 2 11 5 6 9 3 Aberdeen 0 3 2 8 10 -2 3 4 HJK Helsinki 0 2 3 5 13 -8 2

Liga Konferencji Europy - Następne mecze obydwóch zespołów:

Eintracht Frankfurt po rozegranym meczu z PAOKiem będzie kontynuować swoje europejskie przygody, tym razem zmierzą się z drużyną Aberdeen. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2023 roku o godzinie 18:45 na stadionie Pittodrie w Aberdeen. Będzie to kolejna szansa dla Eintrachtu, aby zdobyć kolejne punkty i awansować w rozgrywkach. Natomiast PAOK po spotkaniu z Eintrachtem Frankfurt stanie do rywalizacji z HJK Helsinki. Mecz odbędzie się również 14 grudnia 2023 roku o godzinie 18:45 na stadionie Toumbas w Salonikach. PAOK będzie dążyć do zwycięstwa, aby utrzymać swoje szanse na awans do kolejnej rundy. Oba te spotkania będą niezwykle ważne dla obydwu drużyn, które będą musiały zaprezentować swoje umiejętności i determinację, aby osiągnąć pożądane rezultaty.