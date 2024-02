Dominacja Lechii Gdańsk i czerwona kartka dla Nagamatsu, Znicz Pruszków - Lechia 0:2

Poprzedni mecz między Zniczem Pruszków a Lechią Gdańsk

W meczu pomiędzy Zniczem Pruszków a Lechią Gdańsk, który odbył się na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku, padł wynik 1:0 na korzyść Lechii Gdańsk. Jedynego gola zdobyła drużyna gospodarzy.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Znicza Pruszków z Lechią Gdańsk zakończyła się wynikiem 0:1. W 35 minucie zawodnik o nazwisku Khlan strzelił bramkę dla drużyny Lechii Gdańsk. W 40 minucie Kalahur z drużyny Lechia Gdańsk otrzymała żółtą kartkę, natomiast w 44 minucie Nagamatsu z drużyny Znicza Pruszków został ukarany czerwoną kartką. Dodatkowo, w doliczonym czasie gry, czyli w 45+2 minucie, Nowak z drużyny Znicz Pruszków również otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Znicza Pruszków z Lechią Gdańsk, który odbył się w Pruszkowie, gospodarze nie zdołali odrobić straty i przegrali 0:2. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:1 na korzyść Lechii Gdańsk.

Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener Znicza Pruszków dokonał dwóch zmian w składzie. Gracz Brysiak wszedł na boisko, zastępując Tabarę, a Krajewski zastąpił Proczka. Jednak to Lechia Gdańsk zdobyła kolejnego gola w 52 minucie dzięki strzałowi Khlana. W 65 minucie trener Znicza Pruszków dokonał kolejnych dwóch zmian. Majewski wszedł na boisko, zastępując Nowaka, a Wawszczyk zastąpił Moskwika.

W odpowiedzi trener Lechii Gdańsk również dokonał zmiany w składzie - Bugaj wszedł na boisko, zastępując Pilę. W 70 minucie D'Arrigo wszedł na boisko za Neugebauera w drużynie Lechii Gdańsk. W 75 minucie zawodnik Znicza Pruszków, Wawszczyk oddał strzał na bramkę, jednak po weryfikacji systemem VAR gol nie został uznany. W 79 minucie Wawszczyk otrzymał żółtą kartkę, a w 82 minucie Bobcek z drużyny Lechii Gdańsk również został ukarany żółtą kartką. W 81 minucie Sezonienko wszedł na boisko, zastępując Menę w drużynie Lechii Gdańsk.

W 85 minucie Flisiuk zastąpił Stanclika w Zniczu Pruszków, a Pomorski otrzymał żółtą kartkę w 86 minucie. W końcowych minutach meczu trener Lechii Gdańsk dokonał dwóch zmian - Sypek wszedł na boisko, zastępując Khlana, a Zjawinski zastąpił Bobceka. W doliczonym czasie gry Yukhymovych otrzymał żółtą kartkę dla Znicza Pruszków. Ostateczny wynik meczu to: Znicz Pruszków: 0, Lechia Gdańsk: 2.

Pomeczowe podsumowanie

Lechia Gdańsk przed meczem zajmowała 4. miejsce w tabeli, a Znicz Pruszków 12. miejsce. Lechia Gdańsk do tej pory wygrała 10 meczy, zremisowała 5 i przegrała 5, co daje im sumę punktów wynoszącą 35. Znicz Pruszków wygrał dotychczas 8 meczy, zremisował 2 i przegrał 10, co daje im sumę punktów wynoszącą 26. W tym konkretnym meczu Lechia Gdańsk zdobyła trzy punkty, co pozwoliło im zwiększyć swoją sumę punktów do aktualnych 38. Natomiast Znicz Pruszków nie zdobył żadnych nowych punktów i ich suma pozostała na poziomie 26.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Zniczem Pruszków a Lechią Gdańsk, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy GKS-em Katowice a Zniczem Pruszków odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 12:40 na stadionie Ul. Bukowa w Katowicach. Natomiast Lechia Gdańsk zmierzy się z Resovią Rzeszów 4 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku.