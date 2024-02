Dominacja Sparty Praga nad Galatasaray w Lidze Europy - wynik 4:1

Antonik dwukrotnie trafia do bramki, Miedź Legnica pokonuje Polonię Warszawa 2:1

Poprzedni mecz dwumeczu między Spartą Praga a Galatasaray

W meczu pomiędzy Spartą Praga a Galatasaray, który odbył się na stadionie Rams Park w Stambule, padło pięć goli. Galatasaray wygrało ten pojedynek, zdobywając trzy bramki, natomiast Sparta Praga strzeliła dwie gole. Mecz był emocjonujący i pełen akcji.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Sparty Praga z Galatasaray zakończyła się wynikiem 1:1. W 8 minucie Preciado zdobył gola dla Sparty Praga, natomiast w 16 minucie Bardakci strzelił bramkę dla Galatasaray. W 22 minucie Demirbay otrzymał żółtą kartkę za tripping, a w 24 minucie Kutlu również został ukarany żółtą kartką za faul - obaj są zawodnikami Galatasaray. W 31 minucie Sorensen z drużyny Sparta Praga otrzymała żółtą kartkę za holding. W 42 minucie Kuchta oddał strzał na bramkę, jednak po weryfikacji systemem VAR gol nie został uznany ze względu na spalony stan zawodnika Sparty Praga.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Sparty Praga z Galatasaray, który odbył się w Pradze, gospodarze pokazali swoją dominację na boisku.

Po pierwszej połowie, w której obie drużyny zdobyły po jednym golu, Sparta Praga zdecydowanie przejęła inicjatywę. W 62 minucie doszło do dwóch zmian w drużynie Galatasaray. Gracz Oliveira wszedł na boisko, zastępując Mertensa, a Zaha zastąpił Akturkoglu. Kilka minut później, w 66 minucie, trener Sparty Praga dokonał zmiany w swoim zespole - Tuci wszedł na boisko za Olatunjiego. W 70 minucie doszło do kontrowersyjnej sytuacji - Ayhan z drużyny Galatasaray otrzymał czerwoną kartkę za poważne faulowanie.

To było duże osłabienie dla gości. W odpowiedzi na to, trener Sparty Praga dokonał kolejnej zmiany - Zeleny wszedł na boisko za Wiesnera w 71 minucie. W 74 minucie to właśnie Tuci strzelił gola dla Sparty Praga, podwyższając wynik na 3:1. W 75 minucie trener Galatasaray dokonał kolejnej zmiany - Tete wszedł na boisko za Demirbaya. W 76 minucie Kuchta z drużyny Sparta Praga otrzymała żółtą kartkę za niesportowe zachowanie.

W 80 minucie Haraslin strzelił czwarty gol dla Sparty Praga, umacniając przewagę swojego zespołu. W 83 minucie trener Galatasaray dokonał ostatniej zmiany - Carlos Vinicius wszedł na boisko, zastępując Torreirę. W końcowych minutach meczu emocje nie opadły. Preciado z drużyny Sparta Praga otrzymała żółtą kartkę za niesportowe zachowanie w 85 minucie, a w 87 minucie Sadilek wszedł na boisko, zastępując Haraslina. W doliczonym czasie gry, w 90+6 minucie, Kuchta strzelił piątego gola dla Sparty Praga, ustalając wynik meczu na 4:1 dla gospodarzy.

W ostatniej chwili Carlos Vinicius otrzymał żółtą kartkę w 90+8 minucie. Podsumowując cały mecz, Sparta Praga pokazała swoją przewagę nad Galatasaray i pewnie wygrała spotkanie ze znakomitym wynikiem: Sparta Praga: 4, Galatasaray: 1.

Skład meczu z dnia 2024-02-22

Sparta Praga

B. Priske - trener

Peter Vindahl Jensen (1) bramkarz

Martin Vitík (41) obrońca

Filip Panák (27) obrońca

Asger Sørensen (25) obrońca

Ángelo Preciado (2) pomocnik

Kaan Kairinen (6) pomocnik

Qazim Laci (20) pomocnik

Tomáš Wiesner (28) pomocnik

Lukáš Haraslín (22) napastnik

Victor Olatunji (7) napastnik

Jan Kuchta (9) napastnik

Galatasaray

O. Buruk - trener

Ferdo Muslera (1) bramkarz

Kaan Ayhan (23) obrońca

Davinson Sánchez (6) obrońca

Abdülkerim Bardakcı (42) obrońca

Berkan Kutlu (18) obrońca

Kerem Demirbay (8) pomocnik

Lucas Torreira (34) pomocnik

Barış Alper Yılmaz (53) pomocnik

Dries Mertens (10) pomocnik

Kerem Aktürkoğlu (7) pomocnik

Mauro Icardi (9) napastnik

Statystyki

Sparta Praga Galatasaray Strzały na bramkę 6 2 Strzały poza światło bramki 4 4 Wszystkie strzały 11 11 Strzały zablokowane 1 5 Faule 11 12 Rzuty rożne 4 2 Spalone 2 1 Posiadanie piłki 42% 58% Żółte kartki 3 3 Czerwone kartki 0 1 Interwencja bramkarza 1 2 Suma podań 323 454 Dokładne podania 233 359 Procent dokładnych podań 72% 79% Gole oczekiwane 1.97 1.11

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół Sparta Praga rozegrał w ramach Ligi Europy 9 meczów. Wygrali 4 z nich, zremisowali 1, a przegrali 4. Łącznie zdobyli 16 goli. Na swoim boisku rozegrali 4 mecze i zdobyli tam 8 goli. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku, to 4-1. Na wyjazdach rozegrali 5 meczów i zdobyli na nich również 8 goli.

Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach, to 1-3. Średnia ilość zdobywanych przez Sparta Praga goli na mecz wynosi 1.8. Zespół Galatasaray rozegrał w ramach Ligi Europy tylko jeden mecz. Wygrali ten mecz, nie zremisowali ani nie przegrali żadnego innego spotkania. Łącznie zdobyli trzy gole. Rozegrali ten jeden mecz na swoim boisku i zdobyli tam trzy gole. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku, to 3-2.

Na wyjazdach nie rozegrali żadnego meczu i nie zdobyli żadnych goli na wyjazdach. Średnia ilość zdobywanych przez Galatasaray goli na mecz wynosi 3.0.

Podsumowując, drużyna Sparta Praga zdobyła w dwumeczu 3 punkty, miała 1 zwycięstwo, 0 remisów i 1 przegraną. Strzelili 6 goli i stracili 4 gole. Drużyna Galatasaray również zdobyła 3 punkty w dwumeczu, miała 1 zwycięstwo, 0 remisów i 1 przegraną. Strzelili jednak tylko 4 gole i stracili 6 goli. Zespół Sparta Praga przechodzi do kolejnej rundy.