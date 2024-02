Dominacja Villarrealu i zwycięstwo nad Real Sociedad 3:1

Poprzednie mecze Real Sociedad - Villarreal

W ostatnich trzech meczach między Realem Sociedad a Villarrealem zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Reale Arena w San Sebastian, gdzie Real Sociedad wygrał 1:0. Drugi mecz miał miejsce na stadionie La Cerámica w Villarreal, gdzie gospodarze zwyciężyli 2:0. Ostatnie starcie również odbyło się na tym samym stadionie, ale tym razem to Real Sociedad odniósł zwycięstwo 3:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Real Sociedad: 4, Villarreal: 2

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Real Sociedad z Villarrealem, który odbył się w San Sebastian, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnej bramki, podczas gdy Villarreal objął prowadzenie w 17 minucie za sprawą gola strzelonego przez Comesanę. W 7 minucie doszło do zmiany w drużynie Realu Sociedad - Olasagasti wszedł na boisko, zastępując Barrenetxeę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Real Sociedad z Villarrealem, który odbył się w San Sebastian, gospodarze nie zdołali odwrócić losów spotkania. Po pierwszej połowie, w której Villarreal prowadził 1:0, ostateczny wynik meczu to Real Sociedad 1, Villarreal 3. Pierwszą zmianę w drużynie Realu Sociedad przeprowadzono w 46 minucie, gdy Aramburu wszedł na boisko zastępując Traore'a. Jednak już w kolejnej minucie to Villarreal zdobył gola dzięki strzałowi Comesany.

W 51 minucie Le Normand otrzymał żółtą kartkę za faulowanie przeciwnika. Kolejne kartki zostały pokazane w 60. , 62. , 63. i 68 minucie dla zawodników obu drużyn. W 64 minucie trener Realu Sociedad dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając Merino za Mendez'a, a w 65 minucie Sadiq wszedł na boisko zastępując Andre Silvę. W odpowiedzi trener Villarreal dokonał dwóch zmian w 70 minucie - Cuenca wszedł za Moreno, a Parejo za Akhomacha. W dalszej części meczu trenerzy obydwu drużyn dokonali jeszcze kilku zmian personalnych, ale to dopiero w 86 minucie Merino zdobył gola dla Realu Sociedad.

W 88 minucie Cuenca otrzymał żółtą kartkę za faulowanie, a w doliczonym czasie gry, w 90+5 minucie, Sorloth strzelił kolejnego gola dla Villarrealu. Mecz zakończył się wynikiem Real Sociedad 1, Villarreal 3.

Skład meczu z dnia 2024-02-23

Real Sociedad

Imanol Alguacil - trener

Álex Remiro (1) bramkarz

Hamari Traoré (18) obrońca

Robin Le Normand (24) obrońca

Jon Pacheco (20) obrońca

Javi Galán (25) obrońca

Martín Zubimendi (4) pomocnik

Takefusa Kubo (14) pomocnik

Brais Méndez (23) pomocnik

Arsen Zakharyan (12) pomocnik

Ander Barrenetxea (7) pomocnik

André Silva (21) napastnik

Villarreal

Marcelino - trener

Filip Jörgensen (13) bramkarz

Yerson Mosquera (2) obrońca

Raúl Albiol (3) obrońca

Eric Bailly (12) obrońca

Alberto Moreno (18) obrońca

Ilias Akhomach (27) pomocnik

Francis Coquelin (19) pomocnik

Santi Comesaña (4) pomocnik

Alejandro Baena (16) pomocnik

Gonçalo Guedes (9) napastnik

Gerard Moreno (7) napastnik

Statystyki

Real Sociedad Villarreal Strzały na bramkę 8 4 Strzały poza światło bramki 10 2 Wszystkie strzały 21 6 Strzały zablokowane 3 0 Faule 15 14 Rzuty rożne 13 2 Spalone 4 1 Posiadanie piłki 70% 30% Żółte kartki 3 4 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 6 Suma podań 578 254 Dokładne podania 506 186 Procent dokładnych podań 88% 73% Gole oczekiwane 1.70 1.07

Pomeczowe podsumowanie

Real Sociedad przed meczem zajmowała 6. miejsce w tabeli, co świadczy o ich dobrej formie i wynikach w dotychczasowych spotkaniach. Drużyna wygrała 10 meczy, zremisowała 10 razy i przegrała 5 spotkań, co daje im sumę 40 punktów. Z kolei Villarreal przed meczem zajmował 13. miejsce w tabeli, co sugeruje, że drużyna nie radzi sobie najlepiej w obecnej kampanii. Do tej pory wygrali tylko 6 meczy, zremisowali 8 razy i przegrali aż 11 spotkań, co daje im sumę punktów równą 26. W meczu między tymi dwoma drużynami zwyciężył Villarreal i zdobył dodatkowe trzy punkty. Aktualnie Real Sociedad ma na swoim koncie nadal 40 punktów, natomiast Villarreal zwiększył swoją liczbę punktów do 29.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Realem Sociedad a Villarrealem, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Sevilli z Realem Sociedad odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli. Natomiast Villarreal zmierzy się z Granadą CF dzień później, czyli 3 marca 2024 roku również o godzinie 14:00 na stadionie La Cerámica w Villarrealu.