Dramatyczny remis Jagiellonii z Ruchem Chorzów

Poprzedni mecz między Jagiellonią a Ruchem Chorzów

W poprzednim meczu pomiędzy Jagiellonią a Ruchem Chorzów, który odbył się na stadionie Miejskim w Gliwicach, padł wynik 0:1 na korzyść Jagiellonii. Jedynego gola zdobyła drużyna Jagiellonii.

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Jagiellonia Białystok przegrała z Ruchem Chorzów 0:1. W 42 minucie zawodnik o nazwisku Szczepan zdobył bramkę dla drużyny Ruchu Chorzów.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Jagiellonia Białystok zremisowała z Ruchem Chorzów 1:1. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Ruchu Chorzów, który zdobył gola. Jednak w drugiej połowie obie drużyny dokonały kilku zmian personalnych. W 46 minucie Caliskaner wszedł na boisko, zastępując Pululu.

W 58 minucie Lewicki zastąpił Marczuka, a w 70 minucie Kubicki wszedł za Nene. W tej samej minucie Naranjo zastąpił Wdowika. W 71 minucie Ruch Chorzów dokonał zmiany, Dlugosz wszedł na boisko, zastępując Kozaka. Dwa minuty później Dlugosz otrzymał żółtą kartkę za faul. W 74 minucie Stepinski również otrzymał żółtą kartkę.

W 77 minucie Bartolewski wszedł na boisko, zastępując Josemę w drużynie Ruchu Chorzów, a w 78 minucie Moneta zastąpił Starzyńskiego. W 85 minucie Novothny wszedł na boisko za Szczepana w drużynie Ruchu Chorzów, a Szur zastąpił Vlkanova. W końcowych minutach meczu emocje sięgnęły zenitu. W 86 minucie Caliskaner otrzymał żółtą kartkę, a w 89 minucie Sacek również został ukarany żółtą kartką. W doliczonym czasie gry, w 90+7 minucie Imaz strzelił gola dla Jagiellonii Białystok, ustalając wynik na 1:1.

Podsumowując, mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Ruchem Chorzów zakończył się remisem 1:1 po bramce strzelonej przez Imaza w doliczonym czasie gry.

Skład meczu z dnia 2024-02-24

Jagiellonia

A. Siemieniec - trener

Zlatan Alomerović (1) bramkarz

Michal Sáček (16) obrońca

Mateusz Skrzypczak (72) obrońca

Jetmir Haliti (4) obrońca

Bartłomiej Wdowik (27) obrońca

Dominik Marczuk (7) pomocnik

Taras Romanczuk (6) pomocnik

Nené (8) pomocnik

Kristoffer Normann Hansen (99) pomocnik

Jesús Imaz (11) napastnik

Afimico Pululu (10) napastnik

Ruch Chorzów

J. Niedźwiedź - trener

Dante Stipica (36) bramkarz

Patryk Stępiński (59) obrońca

Szymon Szymański (20) obrońca

Josema (6) obrońca

Robert Dadok (96) pomocnik

Filip Starzyński (22) pomocnik

Patryk Sikora (8) pomocnik

Tomasz Wójtowicz (5) pomocnik

Miłosz Kozak (70) napastnik

Daniel Szczepan (95) napastnik

Adam Vlkanova (88) napastnik

Statystyki

Jagiellonia Ruch Chorzów Strzały na bramkę 1 1 Strzały poza światło bramki 3 5 Wszystkie strzały 10 7 Strzały zablokowane 6 1 Faule 9 16 Rzuty rożne 6 2 Spalone 0 1 Posiadanie piłki 68% 32% Żółte kartki 2 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 0 1 Suma podań 675 317 Dokładne podania 581 235 Procent dokładnych podań 86% 74%

Pomeczowe podsumowanie

Jagiellonia jest w bardzo dobrej sytuacji, zajmując przed meczem pierwsze miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 12 meczy, zremisowała 5 i przegrała 4, co daje im sumę 41 punktów. Po zdobyciu jednego punktu w tym meczu, ich aktualna suma wynosi 42 punkty. Natomiast Ruch Chorzów znajduje się na 17. miejscu w tabeli przed rozpoczęciem tego meczu. Do tej pory drużyna wygrała tylko jeden mecz, zremisowała 11 i przegrała dziewięć razy, co daje im sumę 14 punktów. Po zdobyciu jednego punktu w tym meczu, ich aktualna suma wynosi 15 punktów. Podsumowując, Jagiellonia utrzymuje swoją pozycję lidera i ma dużą przewagę nad resztą drużyn w tabeli. Natomiast Ruch Chorzów nadal znajduje się w dolnej części tabeli i musi podjąć większe wysiłki, aby poprawić swoją sytuację.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Jagiellonią a Ruchem Chorzów, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Górnika Zabrze z Jagiellonią odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Im. Ernesta Pohla w Zabrze. Natomiast Ruch Chorzów zmierzy się z Piastem Gliwice dzień wcześniej, czyli 1 marca 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Śląski w Chorzowie.