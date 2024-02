Dramatyczny remis Legii Warszawa z Puszczą Niepołomice

Poprzednie mecze Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice

W ostatnim czasie odbyły się dwa mecze między Legią Warszawa a Puszczą Niepołomice. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Ul. Kusocińskiego w Niepołomicach w dniu 25 września 2019 roku i zakończył się wynikiem Puszcza Niepołomice: 0, Legia Warszawa: 2. Drugi mecz odbył się na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie w dniu 13 sierpnia 2023 roku i zakończył się remisem, Puszcza Niepołomice: 1, Legia Warszawa: 1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Puszcza Niepołomice: 1, Legia Warszawa: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Legii Warszawa z Puszczą Niepołomice zakończyła się wynikiem 0:1 na korzyść drużyny gości. W 29 minucie sędzia ukarał żółtą kartką zawodnika Mrozinskiego z Puszczy Niepołomice. Kilka minut później, w 38 minucie, żółtą kartkę otrzymał Burch z drużyny Legii Warszawa. W 39 minucie trener Puszczy dokonał zmiany, wprowadzając na boisko Siemaszkę, który zastąpił Cholewiaka. Na koniec pierwszej połowy, w 42 minucie, Koj strzelił gola dla Puszczy Niepołomice.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Legii Warszawa z Puszczą Niepołomice, który odbył się w Warszawie, obie drużyny zdobyły po jednym golu.

W 63 minucie trener Legii Warszawa dokonał dwóch zmian - Gual wszedł na boisko zastępując Kapustkę, a Pankov zastąpił Burcha. Następnie w 69 minucie trener Puszczy Niepołomice dokonał również dwóch zmian - Hajda wszedł na boisko zastępując Walskiego, a Revenco zastąpił Koja. W 70 minucie trener Legii Warszawa dokonał kolejnej zmiany - Pekhart wszedł na boisko zastępując Kramera. W 75 minucie Zapolnik z drużyny Puszczy Niepołomice otrzymał żółtą kartkę, a w 76 minucie to samo spotkało Bartosza i Josue z drużyn Legii Warszawa oraz Jedrzejczyka również z Legii Warszawa. W 81 minucie trener Legii Warszawa dokonał ostatniej zmiany - Rosolek wszedł na boisko zastępując Jedrzejczyka.

W końcowej fazie meczu, w 86 minucie Rosolek strzelił gola dla drużyny Legii Warszawa, doprowadzając do remisu 1:1. W ostatniej minucie trener Puszczy Niepołomice dokonał ostatniej zmiany - Solowiej wszedł na boisko zastępując Bartosza. Cały mecz zakończył się wynikiem: Legia Warszawa: 1, Puszcza Niepołomice: 1.

Skład meczu z dnia 2024-02-18

Legia Warszawa

K. Runjaić - trener

Kacper Tobiasz (1) bramkarz

Marco Burch (4) obrońca

Artur Jędrzejczyk (55) obrońca

Yuri Ribeiro (5) obrońca

Paweł Wszołek (13) pomocnik

Rafał Augustyniak (8) pomocnik

Juergen Elitim (22) pomocnik

Ryoya Morishita (25) pomocnik

Josué (27) napastnik

Blaž Kramer (9) napastnik

Bartosz Kapustka (67) napastnik

Puszcza Niepołomice

T. Tułacz - trener

Oliwier Zych (48) bramkarz

Piotr Mroziński (8) obrońca

Artur Crăciun (22) obrońca

Roman Yakuba (3) obrońca

Michał Koj (21) obrońca

Jakub Serafin (14) pomocnik

Konrad Stępień (5) pomocnik

Jakub Bartosz (17) pomocnik

Michał Walski (16) pomocnik

Mateusz Cholewiak (11) pomocnik

Kamil Zapolnik (25) napastnik

Statystyki

Legia Warszawa Puszcza Niepołomice Strzały na bramkę 8 2 Strzały poza światło bramki 9 2 Wszystkie strzały 31 4 Strzały zablokowane 14 0 Faule 13 19 Rzuty rożne 18 1 Spalone 1 0 Posiadanie piłki 72% 28% Żółte kartki 3 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 6 Suma podań 512 213 Dokładne podania 437 141 Procent dokładnych podań 85% 66%

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Legia Warszawa zajmowała 6. miejsce w tabeli, a Puszcza Niepołomice 16. miejsce. Do tej pory Legia wygrała 10 meczy, zremisowała 5 i przegrała 5, co daje im sumę punktów równą 35. Natomiast Puszcza wygrała 5 meczy, zremisowała 5 i przegrała 9, co daje im sumę punktów równą 20. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja w tabeli przedstawia się następująco: Legia Warszawa ma teraz 36 punktów, a Puszcza Niepołomice ma teraz 21 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Legią Warszawa a Puszczą Niepołomice, znamy już terminy kolejnych spotkań obydwu drużyn. Mecz pomiędzy Koroną Kielce a Legią Warszawa odbędzie się 25 lutego 2024 roku o godzinie 17:30 na stadionie Suzuki Arena w Kielcach. Natomiast mecz Puszczy Niepołomice z Zagłębiem Lubin zaplanowano na ten sam dzień, lecz o godzinie 12:30 na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie.