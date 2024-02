Druzgocący triumf Celty Vigo nad Osasuną - 3:0

Poprzednie mecze Osasuna - Celta Vigo

W ostatnich trzech meczach między Osasuną a Celtą Vigo zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Abanca-Balaídos w Vigo dnia 5 listopada 2022 roku. W tym meczu Celta Vigo zdobyła jednego gola, ale Osasuna była skuteczniejsza i wygrała 2:1. Kolejny mecz miał miejsce na stadionie El Sadar w Pampelunie dnia 6 marca 2023 roku. W tym spotkaniu żadna z drużyn nie potrafiła pokonać bramkarzy i wynik zakończył się remisem 0:0. Ostatnie starcie rozegrano ponownie na stadionie Abanca-Balaídos w Vigo dnia 13 sierpnia 2023 roku. Tym razem to Osasuna okazała się lepsza, zdobywając dwie bramki, podczas gdy Celta Vigo nie zdołała pokonać bramkarza rywali. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Osasuny. Stosunek bramek w rozegranych meczach Celta Vigo: 1, Osasuna: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Osasuny z Celtą Vigo zakończyła się wynikiem 0:2. W 12 minucie zawodnik drużyny Osasuna, Garcia, otrzymał żółtą kartkę za faul. W 24 minucie piłkarz o nazwisku Larsen strzelił gola dla zespołu Celty Vigo, a już minutę później de la Torre podwyższył prowadzenie dla swojej drużyny.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Osasuna z Celtą Vigo, który odbył się w Pampelunie, goście zdołali powiększyć swoją przewagę. Po pierwszej połowie, w której Celta Vigo zdobyła dwie bramki, wynik na koniec meczu to Osasuna: 0, Celta Vigo: 3. W 61 minucie doszło do zmiany w drużynie Celty Vigo - Douvikas wszedł na boisko, zastępując Larsena.

W kolejnej minucie trener Osasuny dokonał trzech zmian - Arnaiz wszedł za Ibaneza, Mojica za Catenę oraz Oroz za Gomeza. W 73 minucie trener Celty Vigo dokonał kolejnej zmiany - Allende wszedł na boisko, zastępując Manquillo. W odpowiedzi trener Osasuny wprowadził Barję za Penę oraz Garcíę za Garcíę w 75 minucie. W 84 minucie zawodnik Barja z drużyny Osasuna otrzymała żółtą kartkę za faulowanie przeciwnika. W ostatnich minutach meczu trener Celty Vigo dokonał ostatniej zmiany - Sanchez wszedł na boisko, zastępując de la Torre.

W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry zawodnik Douvikas strzelił bramkę dla drużyny Celty Vigo. Podsumowując, mecz zakończył się wynikiem: Osasuna: 0, Celta Vigo: 3.

Skład meczu z dnia 2024-02-04

Osasuna

Arrasate - trener

Sergio Herrera (1) bramkarz

Jesús Areso (12) obrońca

David García (5) obrońca

Alejandro Catena (24) obrońca

Juan Cruz (3) obrońca

Rubén Peña (15) obrońca

Pablo Ibáñez Lumbreras (19) pomocnik

Iker Muñoz (34) pomocnik

Moi Gómez (16) pomocnik

Raúl García (23) napastnik

Ante Budimir (17) napastnik

Celta Vigo

Rafael Benítez - trener

Vicente Guaita (25) bramkarz

Renato Tapia (5) obrońca

Unai Núñez (4) obrońca

Carlos Domínguez (28) obrońca

Javier Manquillo (22) pomocnik

Jailson (16) pomocnik

Fran Beltrán (8) pomocnik

Mihailo Ristić (21) pomocnik

Óscar Mingueza (3) napastnik

Jørgen Strand Larsen (18) napastnik

Luca De La Torre (14) napastnik

Statystyki

Osasuna Celta Vigo Strzały na bramkę 1 5 Strzały poza światło bramki 12 1 Wszystkie strzały 18 6 Strzały zablokowane 5 0 Faule 10 10 Rzuty rożne 9 1 Spalone 0 2 Posiadanie piłki 70% 30% Żółte kartki 2 0 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 1 Suma podań 664 294 Dokładne podania 530 185 Procent dokładnych podań 80% 63% Gole oczekiwane 1.09 1.09

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem drużyna Osasuny zajmowała 11. miejsce w tabeli, co wskazuje na ich solidną pozycję w lidze. Do tej pory wygrali 7 meczy, zremisowali 5 razy i przegrali 10 spotkań, co daje im sumę 26 punktów. Pomimo tego, że ich wyniki nie są idealne, drużyna utrzymuje się na środku tabeli. Natomiast Celta Vigo przed meczem zajmowała 17. miejsce w tabeli, co sugeruje słabszą formę drużyny. Do tej pory wygrali tylko 3 mecze, zremisowali 8 razy i przegrali aż 11 spotkań, co daje im sumę 17 punktów.

Ich wyniki są słabe i znajdują się blisko strefy spadkowej. W tym konkretnym meczu Celta Vigo odniosła zwycięstwo i zdobyła 3 punkty. Po dodaniu tych punktów do dotychczasowego dorobku obu drużyn aktualnie Osasuna posiada 26 punktów, a Celta Vigo ma ich teraz 20. Podsumowując, Osasuna utrzymuje swoją pozycję w środku tabeli dzięki solidnym wynikom wcześniejszych meczów. Natomiast Celta Vigo nadal boryka się z problemami i jest blisko strefy spadkowej pomimo zwycięstwa w ostatnim spotkaniu.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Osasuną a Celtą Vigo, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Realu Sociedad z Osasuną odbędzie się 10 lutego 2024 roku o godzinie 16:15 na stadionie Reale Arena w San Sebastian. Natomiast mecz Getafe z Celtą Vigo zostanie rozegrany 11 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Coliseum w Getafe.