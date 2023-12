Dwie bramki kluczem do zwycięstwa Wisły Płock nad Podbeskidziem Bielsko-Biała

Poprzednie mecze Wisła Płock - Podbeskidzie Bielsko-Biała

W ostatnich trzech meczach między Wisłą Płock a Podbeskidziem Bielsko-Biała zanotowano różne wyniki. Pierwszy mecz, który odbył się na stadionie Miejskim w Bielsku-Białej 8 maja 2021 roku, zakończył się remisem 1:1. Drugi mecz, rozegrany na stadionie LKS Pasjonat Dankowice 28 czerwca 2023 roku, zakończył się zwycięstwem Wisły Płock wynikiem 2:1. Ostatni mecz, który odbył się na stadionie Miejskim w Bielsku-Białej 23 lipca 2023 roku, ponownie zakończył się remisem 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Podbeskidzie Bielsko-Biała: 3, Wisła Płock: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Wisła Płock z Podbeskidziem Bielsko-Biała zakończyła się wynikiem 1:0 na korzyść gospodarzy. W 31 minucie zawodnik Mikolajewski z drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała otrzymała żółtą kartkę, a w 38 minucie to samo spotkało Chlumeckiego, również z tej drużyny. W ostatniej minucie pierwszej połowy, czyli w 45+1 minucie, piłkarz o nazwisku Hiszpanski strzelił gola dla Wisły Płock.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Wisła Płock zmierzyła się z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Po pierwszej połowie wynik był korzystny dla gospodarzy, którzy prowadzili 1:0. Jednak w 54 minucie gracz o nazwisku Sekulski strzelił gola dla Wisły Płock, podwyższając wynik na 2:0.

Niestety, już cztery minuty później gracz Abate z Podbeskidzia Bielsko-Biała zdobył bramkę, zmniejszając przewagę Wisły do 2:1. W 59 minucie trener drużyny Podbeskidzia Bielsko-Biała dokonał czterech zmian w składzie swojej drużyny. Gracze Bida, Kisiel, Sitek i Willman weszli na boisko, zastępując odpowiednio Stryjewskiego, Kolenca, Chlumeckiego i Ziolkowskiego. W 66 minucie Sekulski otrzymał żółtą kartkę za faul w barwach Wisły Płock. W odpowiedzi trener Wisły dokonał dwóch zmian w składzie swojej drużyny w 69 minucie - Gerbowski wszedł za Cielemeckiego, a Thiakane zastąpił Kocyla.

W końcowej fazie meczu trener Wisły Płock dokonał jeszcze jednej zmiany - Vallo wszedł na boisko za Laskowskiego w 83 minucie. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Wisła Płock 2, Podbeskidzie Bielsko-Biała 1.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Wisła Płock zajmowała 10. miejsce w tabeli, a drużyna Podbeskidzia Bielsko-Biała była na 17. pozycji. Do tej pory Wisła Płock wygrała 6 meczy, zremisowała 5 razy i przegrała 5 spotkań, co dało im sumę punktów wynoszącą 23. Natomiast Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało tylko 2 mecze, zremisowało 7 razy i przegrało również 7 spotkań, co przełożyło się na sumę punktów równą 13. W meczu pomiędzy tymi drużynami zwyciężyła Wisła Płock, zdobywając tym samym kolejne 3 punkty. Po dodaniu tych punktów do dotychczasowego dorobku, aktualnie Wisła Płock ma na swoim koncie już 26 punktów, podczas gdy Podbeskidzie Bielsko-Biała utrzymuje swoje dotychczasowe saldo punktowe wynoszące nadal 13.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Wisła Płock po rozegranym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała szybko przygotowuje się do kolejnego starcia. Ich następny mecz odbędzie się 15 grudnia 2023 roku o godzinie 20:30 na stadionie Orlen w Płocku. Tym razem zmierzą się z drużyną Zagłębia Sosnowiec. Jest to ważne spotkanie dla obu zespołów, które będą dążyć do zdobycia kolejnych punktów. Podbeskidzie Bielsko-Biała również nie zwalnia tempa i już planuje kolejny mecz. Ich następne starcie odbędzie się 17 grudnia 2023 roku o godzinie 15:00 na stadionie Znicza w Pruszkowie. Przeciwnikiem Podbeskidzia będzie drużyna Znicza Pruszków. Obie drużyny będą starały się zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć zwycięstwo. Kibice obydwóch zespołów już nie mogą doczekać się tych emocjonujących spotkań i trzymają kciuki za swoje ulubione drużyny.