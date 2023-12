Dwubramkowa dramaturgia w meczu Atalanta - Sporting CP kończy się remisem 1:1

Poprzednie mecze Atalanta - Sporting CP

W ostatnim czasie odbył się jeden mecz między Atalantą a Sportingiem CP. Spotkanie to miało miejsce na stadionie José Alvalade w Lizbonie w dniu 5 października 2023 roku. Wynik tego pojedynku to Sporting CP: 1, Atalanta: 2.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu Atalanty z Sportingiem CP zakończyła się wynikiem 1:0 dla Atalanty. W 11 minucie żółtą kartkę otrzymał Goncalo Inacio z drużyny Sporting CP za faul. W 23 minucie bramkę dla Atalanty zdobył Scamacca po asyście Koopmeinersa. W 38 minucie żółtą kartkę otrzymał Ademola Lookman z drużyny Atalanta za faul, a w 42 minucie Giorgio Scalvini również otrzymał żółtą kartkę za faul. W 43 minucie Sead Kolasinac z drużyny Atalanta otrzymała żółtą kartkę za uporczywe faulowanie.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Atalanta z Sportingiem CP, który odbył się w Bergamo, gospodarze zdobyli prowadzenie już w pierwszej połowie.

Wynik 1:0 utrzymywał się do 56 minuty, kiedy to Edwards z drużyny Sporting CP strzelił bramkę po asyście Gyokeresa. W 62 minucie Marten de Roon z Atalanty otrzymał żółtą kartkę za faul. W odpowiedzi na to trener Atalanty dokonał dwóch zmian - Mario Pasalić i Muriel weszli na boisko, zastępując Lookmana i Scamaccę. W 69 minucie Miranchuk również wszedł na boisko, zastępując Koopmeinersa. W drużynie Sporting CP Nuno Santos wszedł na boisko, zastępując Hjulmanda w 78 minucie, a Coates wszedł za Juste w 81 minucie.

W drużynie Atalanty Holm wszedł za Kolasinaca w 86 minucie, a Bakker za Scalviniego w 87 minucie. Na koniec meczu Hidemasa Morita i Matheus Reis z drużyny Sporting CP otrzymali żółte kartki za niesportowe zachowanie odpowiednio w 90+1 i 90+4 minucie. Ostatecznie mecz zakończył się remisem: Atalanta 1, Sporting CP 1.

Skład meczu z dnia 2023-11-30

Atalanta

G. Gasperini - trener

Juan Musso (1) bramkarz

Giorgio Scalvini (42) obrońca

Berat Djimsiti (19) obrońca

Sead Kolašinac (23) obrońca

Hans Hateboer (33) pomocnik

Éderson (13) pomocnik

Marten de Roon (15) pomocnik

Matteo Ruggeri (22) pomocnik

Teun Koopmeiners (7) napastnik

Ademola Lookman (11) napastnik

Gianluca Scamacca (90) napastnik

Sporting CP

Rúben Amorim - trener

Antonio Adán (1) bramkarz

Jeremiah St. Juste (3) obrońca

Ousmane Diomande (26) obrońca

Gonçalo Inácio (25) obrońca

Ricardo Esgaio (47) pomocnik

Morten Hjulmand (42) pomocnik

Hidemasa Morita (5) pomocnik

Matheus Reis (2) pomocnik

Francisco Trincão (17) napastnik

Viktor Gyökeres (9) napastnik

Pedro Gonçalves (8) napastnik

Statystyki

Atalanta Sporting CP Strzały na bramkę 3 2 Strzały poza światło bramki 3 7 Wszystkie strzały 6 10 Strzały zablokowane 0 1 Faule 17 7 Rzuty rożne 2 2 Spalone 4 1 Posiadanie piłki 43% 57% Żółte kartki 4 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 2 Suma podań 489 647 Dokładne podania 392 565 Procent dokładnych podań 80% 87% Gole oczekiwane 0.69 1.49

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów po ich wspólnym meczu wyglądają w sposób następujący:

Zespół Atalanta rozegrał 5 meczów w fazie grupowej Ligi Europy. Wygrali 3 z nich, zremisowali 2 i nie ponieśli żadnej porażki. Łącznie zdobyli 8 goli. Na swoim boisku rozegrali 3 mecze i strzelili tam 4 gole. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku, to zwycięstwo 2-0. Na wyjazdach rozegrali 2 mecze i zdobyli na nich również 4 gole.

Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach, to zwycięstwo 1-2. Średnia ilość goli zdobywanych przez Atalantę w meczu wynosiła 1,6. Zespół Sporting CP rozegrał również 5 meczów w fazie grupowej Ligi Europy. Wygrali 2 z nich, zremisowali 2 i ponieśli jedną porażkę. Zdobyli w sumie 7 goli. Na swoim boisku rozegrali tylko dwa mecze i strzelili tam trzy gole.

Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku, to zwycięstwo 2-1. Na wyjazdach rozegrali trzy mecze i zdobyli na nich cztery gole. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach, to zwycięstwo 1-2. Średnia ilość goli zdobywanych przez Sporting CP w meczu wynosiła 1,4.

Tabela Grupa D:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Atalanta 3 2 0 8 4 4 11 2 Sporting CP 2 2 1 7 6 1 8 3 Sturm Graz 1 1 3 4 6 -2 4 4 Raków Częstochowa 1 1 3 3 6 -3 4

Liga Europy - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Atalantą a Sportingiem CP, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Rakowa Częstochowa z Atalantą odbędzie się 14 grudnia 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie Arcelormittal Park w Sosnowcu. Natomiast mecz Sportingu CP z Sturmem Graz zostanie rozegrany tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie José Alvalade w Lizbonie.