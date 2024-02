Dwubramkowa dramaturgia w meczu Las Palmas - Osasuna kończy się remisem 1:1

Poprzednie mecze Las Palmas - Osasuna

W pierwszym meczu, który odbył się na stadionie Gran Canaria w Las Palmas de Gran Canaria dnia 12 stycznia 2019 roku, drużyna Las Palmas pokonała Osasunę 4:1. Drugi mecz, rozegrany na stadionie El Sadar w Pamplonie dnia 25 maja 2019 roku, zakończył się wynikiem 2:0 dla Osasuny. Ostatni mecz, który odbył się na tym samym stadionie w Pampelunie dnia 11 listopada 2023 roku, zakończył się remisem 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Las Palmas: 5, Osasuna: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Las Palmas z Osasuną zakończyła się bezbramkowym remisem. W 45 minucie zawodnik drużyny Osasuna, Moncayola, otrzymał żółtą kartkę za trzymanie przeciwnika.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Las Palmas z Osasuną, który odbył się w Las Palmas de Gran Canaria, obie drużyny zdołały zdobyć po jednym golu, co ostatecznie przyczyniło się do remisu 1:1. W 49 minucie to zawodnik o nazwisku Garcia strzelił bramkę dla drużyny Osasuny, dając jej prowadzenie. Jednak już w tej samej minucie Alex Suarez z Las Palmas został ukarany żółtą kartką za tripping. W 52 minucie to Rodriguez zapewnił wyrównanie dla Las Palmas strzelając gola.

Mecz był bardzo wyrównany i obie drużyny starały się zdobyć kolejne bramki. W 63 minucie trener Osasuny dokonał dwóch zmian: Garcia wszedł na boisko, zastępując Garcie, a Munoz zastąpił Moncayolę. W odpowiedzi trener Las Palmas również dokonał dwóch zmian: Munir El Haddadi wszedł na boisko, zastępując Moleiro, a Ramirez zastąpił Cardonę w 65 minucie. W 74 minucie trener Osasuny wprowadził Arguibide za Areso oraz Ibaneza za Gomeza. Natomiast trener Las Palmas dokonał dwóch zmian w 77 minucie: Araujo wszedł na boisko, zastępując Marvina, a Campana zastąpił Loiodice.

W 89 minucie trener Las Palmas dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając Ramireza za Alexa Suareza. W doliczonym czasie gry, w 90+1 minucie, trener Osasuny wprowadził Torro za Budimira. Na koniec meczu Coco z Las Palmas został ukarany żółtą kartką za roughing w 90+3 minucie. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1, po bramkach Garcii dla Osasuny i Rodrigueza dla Las Palmas.

Skład meczu z dnia 2024-02-25

Las Palmas

García Pimienta - trener

Álvaro Valles (13) bramkarz

Alex Suárez (4) obrońca

Saul Coco (23) obrońca

Mika Mármol (15) obrońca

Sergi Cardona (3) obrońca

Marvin Park (2) pomocnik

Javier Muñoz (5) pomocnik

Enzo Loiodice (12) pomocnik

Kirian Rodríguez (20) pomocnik

Alberto Moleiro (10) pomocnik

Marc Cardona (19) napastnik

Osasuna

Arrasate - trener

Sergio Herrera (1) bramkarz

Unai García (4) obrońca

Alejandro Catena (24) obrońca

Jorge Herrando (28) obrońca

Jesús Areso (12) pomocnik

Aimar Oroz (10) pomocnik

Jon Moncayola (7) pomocnik

Moi Gómez (16) pomocnik

Johan Mojica (22) pomocnik

Ante Budimir (17) napastnik

Raúl García (23) napastnik

Statystyki

Las Palmas Osasuna Strzały na bramkę 3 2 Strzały poza światło bramki 4 4 Wszystkie strzały 9 6 Strzały zablokowane 2 0 Faule 6 15 Rzuty rożne 6 7 Spalone 2 3 Posiadanie piłki 72% 28% Żółte kartki 2 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 2 Suma podań 677 243 Dokładne podania 584 154 Procent dokładnych podań 86% 63% Gole oczekiwane 0.65 0.68

Pomeczowe podsumowanie

Drużyna Las Palmas przed meczem zajmowała 9 miejsce w tabeli, a po zdobyciu jednego punktu w tym meczu awansowała na 8 miejsce. Do tej pory wygrała 10 meczy, zremisowała 5 i przegrała 10, co daje im sumę punktów równą 35. Po dodaniu jednego punktu z tego meczu ich aktualna suma wynosi 36. Drużyna Osasuna przed meczem zajmowała 11 miejsce w tabeli, a po zdobyciu jednego punktu w tym meczu utrzymała się na tej samej pozycji. Do tej pory wygrała 9 meczy, zremisowała 5 i przegrała 11, co daje im sumę punktów równą 32. Po dodaniu jednego punktu z tego meczu ich aktualna suma wynosi 33.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Las Palmas a Osasuną, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Getafe a Las Palmas odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Coliseum w Getafe. Natomiast Osasuna zmierzy się z Deportivo Alaves 4 marca 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie El Sadar w Pampelunie.