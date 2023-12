Kanonada bramek w meczu Chojniczanka Chojnice - ŁKS Łódź II

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu Chojniczanki Chojnice z ŁKS-em Łódź II zakończyła się wynikiem 1:0 dla drużyny gości. W 18 minucie zawodnik o nazwisku Slawinski zdobył bramkę dla ŁKS-u Łódź II. W 25 minucie żółtą kartkę otrzymał Nowacki z drużyny Chojniczanka Chojnice, a w 35 minucie Mlynarczyk z drużyny ŁKS Łódź II. W 41 minucie doszło do zmiany w składzie drużyny ŁKS-u Łódź II - Glapka wszedł na boisko, zastępując Bakowicza. W 42 minucie żółtą kartkę otrzymał Kozina z drużyny Chojniczanka Chojnice.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Chojniczanki Chojnice z ŁKS-em Łódź II, który odbył się w Chojnicach, gospodarze wyszli na boisko z determinacją.

Już w 49 minucie Pralat zdobył bramkę dla Chojniczanki, dając swojej drużynie prowadzenie. Kilka minut później, w 53 minucie, Pralat ponownie wpisał się na listę strzelców i podwyższył wynik na 2:0 dla gospodarzy. W 64 minucie Koprowski z ŁKS-u otrzymał żółtą kartkę za faul. W odpowiedzi na to, trener Chojniczanki dokonał dwóch zmian - Giel wszedł za Firmino, a Kolesar zastąpił Kozinę. W 77 minucie Szumilas zdobył trzecią bramkę dla Chojniczanki, zapewniając swojej drużynie wygodne prowadzenie.

Jednak ŁKS nie zamierzał się poddawać i w 81 minucie Koprowski skutecznie zmniejszył straty. W końcowych minutach meczu trenerzy obu drużyn dokonali kolejnych zmian personalnych - Korczyc wszedł za Pralata w Chojniczance, a Iwanczyk zastąpił Slawinskiego w ŁKS-ie. W 88 minucie Golinski wszedł na boisko zastępując Mikolajczaka w Chojniczance. W doliczonym czasie gry, w 90+2 minucie, Kolesar otrzymał żółtą kartkę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Chojniczanka Chojnice 3, ŁKS Łódź II 2.

Pomeczowe podsumowanie

Po zakończeniu spotkania, Chojniczanka Chojnice zajmuje 5 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 8 meczy, zremisowała 6 razy i przegrała 6 razy, co daje im sumę punktów wynoszącą 30. Natomiast ŁKS Łódź II zajmuje 8 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 8 meczy, zremisowała 4 razy i przegrała 8 razy, co daje im sumę punktów wynoszącą 28. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Chojniczanka Chojnice - 31 punktów.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Chojniczanką Chojnice a ŁKS-em Łódź II, oba zespoły mają zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Kotwicą Kołobrzeg a Chojniczanką Chojnice odbędzie się 24 lutego 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie Miejskim Im. Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu. Natomiast mecz Stali Stalowa Wola z ŁKS-em Łódź II zostanie rozegrany tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli.