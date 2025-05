Jagiellonia musi być odpowiedzialna

Kluczowe będzie nastawienie piłkarzy. Jednak w tym przypadku trener zachowuje spokój.

- Nasze nastawienie się nie zmienia - powiedział Adrian Siemieniec. - Nie wyjdziemy z nastawieniem zremisować spotkania. Uważam, że mogłoby się to dla nas fatalnie skończyć. Na pewno tak się nastawiać nie będziemy, co nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością. Odpowiedzialni na boisku musimy być zawsze i są różne fazy i momenty meczu. Zobaczymy, jaki scenariusz ten mecz przybierze, jak będzie wyglądał wynik spotkania na koniec meczu, bo to wtedy też jest bardzo istotne.

Pogoń jest groźna w ataku

Pogoń prezentuje ofensywny futbol. W jej meczach nie brakuje dramaturgii. Czy szczeciński zespół zaskoczy Jagiellonię na jej stadionie?

- Na pewno jest to zespół o tożsamości ofensywnej - podkreślił Siemieniec. - Jest bardzo groźny w ataku szybkim, który gra dużo właśnie za podśrednictwem ataku szybkiego. Bardzo szybko chce zdobywać linię przestrzeń za linią obrony przeciwnika. Gra często bezpośrednio, wykorzystuje dynamikę, intensywność, szybkość swoich zawodników. Na to musimy być przygotowani i będziemy. Oczywiście mamy swój pomysł. Pogoń ma kapitalną wiosnę i postawą na boisku zapracowała sobie na to, że może zagrać w Białymstoku o medal. Spotykają się dwa zespoły, które po prostu poprzez swoją postawę zasłużyły na to, żeby sobie dać szansę i zagrać o coś dużego. Boisko rozstrzygnie, kto finalnie wyjdzie z tej batalii zwycięzcą.

Siemieniec: Jagiellonia zasługuje na piękne zakończenie

Szkoleniowiec wierzy, że jego drużyna stanie na wysokości zadania.

- Uważam, że ta drużyna, że ta historia, która jest za nami, którą pisaliśmy cały sezon, ona po prostu zasługuje na piękne zakończenie. Wierzę w to, że tak będzie. Zrobimy wszystko, żeby tak było, bo dużo po drodze musieliśmy poświęcić - wyznał Siemieniec.

