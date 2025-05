i Autor: PAWEŁ KIBITLEWSKI/SUPER EXPRESS, Grzegorz Wajda/REPORTER

Ekstraklasa blisko mety

„Kulu” kontra Pululu o podium i Ligę Konferencji! Jagiellonia i Pogoń rzucają na szalę swe asy

To będzie prawdziwa bitwa o europejskie puchary w 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy! Starcie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin może wywrócić ligową tabelę. Wygrana gości oznacza, że obrońca tytułu finiszuje bez podium i przepustki do Europy. Kluczem do sukcesu będą snajperskie gwiazdy: pewny już tytułu króla strzelców ligi Efthymis Koulouris z Pogoni oraz as Jagi, król strzelców Ligi Konferencji, Afimico Pululu. Czyj instynkt okaże się decydujący?