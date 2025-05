Rywale Lecha podgrzewają do czerwoności atmosferę przed finałem sezonu. Vuković o teoriach spiskowych mówi wprost

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Narodowego Banku Polskiego, monety 1-, 2- i 5-groszowe „wykonane są z mosiądzu manganowego”. W Szczecinie marzą o tym, by ich „Grosika” znów przyozdobił brąz!

Kamil Grosicki od trzech sezonów gwiazdą ekstraklasy!

Kamil Grosicki poprowadził już swoją macierzystą Pogoń na podium ekstraklasy w sezonie 2021/22. W dwóch kolejnych edycjach ligi sięgał po indywidualne trofea, zgarniając – głosami rywali z murawy – nagrodę dla „Piłkarza sezonu” w ekstraklasie. Forma, jaką prezentował przez minione 10 miesięcy, uprawnia go do ubiegania się o podobne wyróżnienie i teraz.

Wielka frustracja „Grosika”: „Ja już ich nie chcę”

- Mam się cieszyć golem czy asystą? Zbierać indywidualne nagrody? Ja już ich nie chcę. Indywidualnie zdobyłem wszystko, a zespołowo nic nie wygrałem. Dla mnie najważniejsze, żeby drużyna zdobyła medal, bo tylko wtedy indywidualne nagrody mają sens – powiedział „Grosik” w rozmowie z portalem „pogonsportnet.pl”.

Grosicki – król ostatniego podania

By jego marzenie się spełniło, Pogoń musi wygrać w Białymstoku ze zdetronizowanym mistrzem. Atutów gościom nie brakuje: mają przecież w swych szeregach najskuteczniejszego gracza ekstraklasy, Efthymisa Koulourisa, którego nachwalić się nie może trener Robert Kolendowicz. No i mają „Grosika”, który w wieku 37 lat jest na skrzydle nie do dogonienia przez wielu młodszych rywali. A dziesięć asyst ligowych daje mu miejsce na samym szczycie listy ligowych autorów ostatniego podania!

Pogoń przyjeżdża do Białegostoku na wojnę!

Jagiellonia w jego karierze ma miejsce szczególne: to w jej szeregach sięgał przecież po Puchar i Superpuchar Polski (2010). Ale i przeciwko niej – zwłaszcza w szeregach Pogoni – też gra mu się świetnie: w siedmiu meczach ligowych zaliczył cztery gole i dwie asysty, dzięki czemu szczecinianie wygrali cztery z owych siedmiu konfrontacji. Teraz sentymentów też nie będzie. - Musimy zresetować głowy i jechać do Białegostoku jak na wojnę! - dodał bojowo kapitan szczecińskiej ekipy.

Jagiellonia - Pogoń: kiedy i gdzie oglądać?

Początek meczu Jagiellonia - Pogoń Szczecin w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy na Chorten Arenie w Białymstoku w sobotę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport 4.

