Jesus imaz pragnienie medalu dla Jagi

Hiszpan marzy o tym, aby po raz kolejny odnieść z Jagiellonią sukces i zagrać z nią w Europie. W tej edycji klub z Podlasia dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

- Tak, jakjuż powiedział trener: każdy z zawodników nie myśli o tym, że to jest ostatni mecz dla Jagiellonii - podkreślil Jesus Imaz. - Każdy z nas chce wygrać taki mecz. Chcemy zdobyć medal. Chcemy grać w pucharach w następnym sezonie. Każdy z nas chce odnieść taki sukces. Oczywiście po meczu podziękujemy sobie. Chcemy sukcesu, gramy o puchary. To jest ważne dla wszystkich.

Jagiellonia gra z Pogonią o puchary

W ubiegłym sezonie w ostatniej Kolejce Jagiellonia zapewniła sobie mistrzostwo Polski. Dwa lata wcześniej zachowała miejsce w elicie.

- Możemy skończyć na trzecim miejscu - zaznaczył Imaz. - Jest to dobre dla Jagiellonii. Pamiętamy to, co było dwa lata temu. Graliśmy wtedy u siebie o utrzymanie. Teraz gramy o puchary. Dla mnie jest to ważny mecz. Chcemy grać w pucharach. Każdy sukces dla Jagiellonii jest bardzo ważny.

Jagiellonia punktuje z zespołami z TO 5

W tym sezonie Jagiellonia świetnie spisuje się w starciach z czołówką ligi, a gubiła punkty z teoretycznie słabszymi rywalami.

- To prawda, ale też jest prawda, że w drugiej połowie sezonu wygraliśmy każdy mecz z zespołami z TOP 5 - wyznał Imaz. - Teraz mamy następny: Lech, Legia, Raków - wygraliśmy. Teraz tylko czekamy na Pogoń i też chcemy wygrać.

Hiszpan nie jest zmęczony

Kapitan Jagiellonii nie czuje się zmęczony. Zdaje sobie sprawę z rangi spotkania z Pogonią.

- To jest ostatni mecz - dodał Imaz. - Nie jestem zmęczony. Jestem gotowy. Chcę grać ważne mecze. Tak jest teraz. Po meczu oczywiście jadę na wakacje. Potrzebny jest odpoczynek, bo sezon był długi. Nie jestem młody, ale jestem w dobrej formie fizycznej. Jestem bardzo zmotywowany. Każdy mecz jest inny. Ale teraz jesteśmy tylko skupieni na ostatnim. Przeszłość nie ma znaczenia. Teraz jesteśmy gotowi tylko na Pogoń. Wiemy, że będzie to trudny mecz. Ale to tylko 90 minut i chcemy go wygrać.

