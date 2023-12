Kanonada bramek w meczu Kotwica Kołobrzeg - Lech Poznań II

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Kotwicy Kołobrzeg z Lechem Poznań II, który odbył się w Kołobrzegu, gospodarze zdobyli bramkę w 26 minucie. Bramkę dla Kotwicy strzelił Jonathan Junior po asyście również Jonathana Juniora. Jednak już wcześniej, w 18 minucie, Lech Poznań II wyszedł na prowadzenie dzięki bramce Lismana. W 24 minucie żółtą kartkę otrzymał Wichtowski z drużyny Lecha Poznań II, a w 31 minucie Kozajda z Kotwicy Kołobrzeg również został ukarany żółtą kartką. Na koniec pierwszej połowy Nadolski z drużyny Lecha Poznań II również otrzymał żółtą kartkę.

Wynik po pierwszej połowie to Lech Poznań II 1 - Kotwica Kołobrzeg 1.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Kotwicy Kołobrzeg z Lechem Poznań II, który odbył się w Kołobrzegu, gospodarze zdołali zdobyć jednego gola, ale ostatecznie przegrali spotkanie. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. W 48 minucie zawodnik Kotwicy Kołobrzeg, Pytlewski, otrzymał żółtą kartkę. Jednak to drużyna gospodarzy wyszła na prowadzenie w 54 minucie, gdy Zubrowski strzelił bramkę. Niestety, już w tej samej minucie Kosakiewicz z Kotwicy Kołobrzeg również został ukarany żółtą kartką.

W 58 minucie trener Lecha Poznań II dokonał zmiany - Cywka wszedł na boisko zastępując Nadolskiego. W odpowiedzi na to, w 61 minucie trener Kotwicy Kołobrzeg wprowadził Nowaka za Kosakiewicza. Jednak to goście zdobyli kolejną bramkę w 63 minucie dzięki Dziubie. Tomaszewski z Lecha Poznań II otrzymał żółtą kartkę w 65 minucie. W dalszej części meczu oba zespoły dokonały kilku zmian personalnych: Kozlowski wszedł na boisko za Zubrowskiego (69 minuta), Juszczyk zastąpił Lismana (73 minuta), a Kornobis Wilaka (73 minuta).

W 80 minucie trener Kotwicy Kołobrzeg wprowadził na boisko Kaczmarka, Skowronka i Stasiaka, zastępując kolejno Kozajdę, Pytlewskiego i Oliveirę. W 85 minucie Paclawski wszedł na boisko za Dziubę w drużynie Lecha Poznań II. Na koniec meczu w 90+2 minucie Skowronek z Kotwicy Kołobrzeg otrzymał żółtą kartkę. Ostateczny wynik to: Kotwica Kołobrzeg - 1, Lech Poznań II - 2.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem, Kotwica Kołobrzeg grała z Lechem Poznań II i wynik brzmiał 1:2. Po tym meczu, Kotwica Kołobrzeg zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Kotwicy Kołobrzeg wygrała 11 meczy, zremisowała 4 mecze, a przegrała 4 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 37. Natomiast Lech Poznań II zajmuje trzynaste miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Lecha Poznań II wygrała 6 meczy, zremisowała 4 mecze, a przegrała 8 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 22. W tym konkretnym meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualnie punktacja przedstawia się następująco: Kotwica Kołobrzeg ma na swoim koncie 38 punktów.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Kolejny mecz Kotwicy Kołobrzeg odbędzie się przeciwko Chojniczance Chojnice w dniu 24 lutego 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie Miejskim Im. Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu. Natomiast Lech Poznań II zmierzy się z Olimpią Grudziądz tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Amiki w Wronkach.