Kanonada bramek w meczu Pogoni Szczecin z ŁKS Łódź

Poprzednie mecze Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

W ostatnich trzech meczach między Pogonią Szczecin a ŁKS-em Łódź padły tylko trzy gole. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Miejskim Im. Floriana Krygiera w Szczecinie 15 września 2019 roku, gdzie Pogoń Szczecin wygrała 1:0 z ŁKS-em Łódź. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Mosir w Łodzi 21 lutego 2020 roku i zakończył się bezbramkowym remisem 0:0. Ostatnie starcie miało miejsce na stadionie Miejskim Lks Lodz w Łodzi 20 sierpnia 2023 roku, gdzie ŁKS Łódź zwyciężył 1:0 nad Pogonią Szczecin. Stosunek bramek w rozegranych meczach Pogoń Szczecin: 1, ŁKS Łódź: 1

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Pogoni Szczecin z ŁKS-em Łódź, który odbywał się w Szczecinie, gospodarze wyszli na prowadzenie. W 13 minucie Kurzawa strzelił bramkę dla Pogoni Szczecin, dając swojej drużynie przewagę. Wynik na koniec pierwszej połowy to Pogoń Szczecin: 1, ŁKS Łódź: 0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Pogoni Szczecin z ŁKS-em Łódź, który odbył się w Szczecinie, gospodarze zdołali odwrócić losy spotkania. Po pierwszej połowie, w której Pogoń prowadziła 1:0, drużyna ŁKS-u zdołała strzelić dwie bramki i objąć prowadzenie. W 47 minucie to właśnie Dani Ramirez zdobył gola dla gości.

Jednak Pogoń szybko odpowiedział - w 63 minucie Gorgon wpisał się na listę strzelców i doprowadził do wyrównania. Następnie, w 71 minucie Gorgon ponownie pokonał bramkarza ŁKS-u i zapewnił swojej drużynie prowadzenie. W 82 minucie Grosicki dołożył kolejną bramkę dla Pogoni, a Mlynarczyk odpowiedział honorowym trafieniem dla ŁKS-u w 85 minucie. Ostatecznie, wynik meczu został ustalony przez zmiany personalne - Korczakowski i Paryzek weszli na boisko dla Pogoni Szczecin w 86 minucie, a minutę później Hoti otrzymał żółtą kartkę dla ŁKS-u Łódź. W doliczonym czasie gry również żółtą kartkę otrzymał Paryzek z drużyny Pogoni.

Cały mecz zakończył się wynikiem: Pogoń Szczecin: 4, ŁKS Łódź: 2.

Skład meczu z dnia 2024-02-23

Pogoń Szczecin

J. Gustafsson - trener

Bartosz Klebaniuk (81) bramkarz

Linus Wahlqvist (28) obrońca

Danijel Lončar (68) obrońca

Mariusz Malec (33) obrońca

Leonardo Koutris (32) obrońca

Rafał Kurzawa (7) pomocnik

Vahan Bichakhchyan (22) pomocnik

Adrian Przyborek (73) pomocnik

João Gamboa (21) pomocnik

Kamil Grosicki (11) pomocnik

Efthymios Koulouris (9) napastnik

ŁKS Łódź

P. Stokowiec - trener

Aleksander Bobek (1) bramkarz

Bartosz Szeliga (26) obrońca

Rahil Mammadov (4) obrońca

Marcin Flis (5) obrońca

Riza Durmisi (18) obrońca

Thiago Ceijas (6) pomocnik

Dani Ramirez (16) pomocnik

Michał Mokrzycki (14) pomocnik

Pirulo (10) napastnik

Kay Tejan (9) napastnik

Husein Balić (70) napastnik

Statystyki

Pogoń Szczecin ŁKS Łódź Strzały na bramkę 6 3 Strzały poza światło bramki 4 5 Wszystkie strzały 17 13 Strzały zablokowane 7 5 Faule 9 10 Rzuty rożne 4 1 Spalone 2 1 Posiadanie piłki 53% 47% Żółte kartki 2 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 2 Suma podań 448 415 Dokładne podania 365 332 Procent dokładnych podań 81% 80%

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Pogoń Szczecin zajmowała 4. miejsce w tabeli, co świadczyło o ich dobrej formie i wynikach w dotychczasowych spotkaniach. Drużyna wygrała 11 meczy, zremisowała 3 mecze i przegrała 7 spotkań, co daje im sumę 36 punktów. Ich przeciwnik, ŁKS Łódź, znajdował się na 18. miejscu w tabeli, co sugeruje słabszą formę i wyniki. Dotychczas drużyna ŁKS-u wygrała tylko 2 mecze, zremisowała 4 razy i przegrała aż 14 spotkań, co daje im sumę zaledwie 10 punktów. W tym konkretnym meczu Pogoń Szczecin odniosła zwycięstwo i zdobyła dodatkowe 3 punkty. Aktualnie Pogoń Szczecin ma więc na swoim koncie już 39 punktów, podczas gdy ŁKS Łódź nadal posiada tylko 10 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Pogonią Szczecin a ŁKS-em Łódź, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Pogonią Szczecin odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 20:00 na stadionie Miejskim Legii Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Natomiast mecz Stali Mielec z ŁKS-em Łódź zostanie rozegrany 28 lutego 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Miejskim w Mielcu.