Korona Kielce przegrywa z Lechem Poznań 0:1 w meczu 17. kolejki Ekstraklasy

Poprzednie mecze Korona Kielce - Lech Poznań

W pierwszym meczu, który odbył się na stadionie Suzuki Arena w Kielcach 14 czerwca 2020 roku, Korona Kielce przegrała z Lechem Poznań 0:3. Drugi mecz, rozegrany na stadionie w Poznaniu 6 listopada 2022 roku, również zakończył się zwycięstwem Lecha Poznań, tym razem wynikiem 3:2. Ostatni mecz między tymi drużynami odbył się na stadionie Suzuki Arena w Kielcach 19 maja 2023 roku i ponownie Lech Poznań wygrał, tym razem również wynikiem 3:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Korona Kielce: 2, Lech Poznań: 9

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu Korony Kielce z Lechem Poznań zakończyła się wynikiem 0:0. W 14 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Douglasa z drużyny Lecha Poznań. W 27 minucie trener Lecha Poznań dokonał zmiany, wprowadzając Velde na boisko, który zastąpił Ba Loua. W 38 minucie Gholizadeh z drużyny Lecha Poznań również otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Korony Kielce z Lechem Poznań, który odbył się w Kielcach, obie drużyny starały się zdobyć bramkę. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:0, co oznaczało, że obie drużyny miały jeszcze szansę na zwycięstwo.

W 56 minucie trener Korony Kielce postanowił dokonać zmiany w składzie. Gracz Podgorski wszedł na boisko, zastępując Takaca. Kilka minut później, w 60 minucie, trener Lecha Poznań również dokonał zmiany. Gracz Kvekveskiri wszedł na boisko, zastępując Murawskiego. W tej samej minucie trener Lecha Poznań podjął kolejną decyzję dotyczącą składu.

Gracz Marchwinski wszedł na boisko, zastępując Sousę. Obie drużyny dążyły do zdobycia bramki i próbowały wykorzystać swoje szanse. W 74 minucie trener Korony Kielce postanowił wprowadzić dwóch nowych zawodników - Deaconu i Konstantyna - którzy mieli pomóc drużynie w ataku. W tym samym czasie trener Lecha Poznań również dokonał dwóch zmian - Hotic wszedł na boisko, zastępując Gholizadeha, a Sobiech zastąpił Ishaka. W 79 minucie trener Korony Kielce postanowił dokonać kolejnej zmiany.

Gracz Dalmau wszedł na boisko, zastępując Shikavkę. Obie drużyny walczyły o zwycięstwo, ale żadna z nich nie była w stanie zdobyć bramki. W 84 minucie sędzia ukarał gracza Hotica z Lecha Poznań żółtą kartką za faul. Kilka minut później, w 86 minucie, Lech Poznań zdobył bramkę. Velde strzelił gola po asyście Sobiecha, dając swojej drużynie prowadzenie.

W 88 minucie sędzia ukarał gracza Nono z Korony Kielce żółtą kartką za faul. Mecz zakończył się wynikiem: Korona Kielce 0 - Lech Poznań 1. Oba zespoły zaprezentowały się dobrze i starały się zdobyć bramkę, jednak to Lech Poznań okazał się skuteczniejszy i wygrał ten mecz.

Skład meczu z dnia 2023-12-02

Korona Kielce

K. Kuzera - trener

Xavier Dziekoński (55) bramkarz

Dominick Zator (2) obrońca

Piotr Malarczyk (4) obrońca

Miłosz Trojak (66) obrońca

Marcus Godinho (28) obrońca

Yoav Hofmeister (18) pomocnik

Dawid Błanik (17) pomocnik

Martin Remacle (88) pomocnik

Dalibor Takáč (8) pomocnik

Nono (11) pomocnik

Yevgeni Shikavka (9) napastnik

Lech Poznań

J. van den Brom - trener

Bartosz Mrozek (41) bramkarz

Joel Pereira (2) obrońca

Miha Blažič (23) obrońca

Antonio Milić (16) obrońca

Barry Douglas (3) obrońca

Radosław Murawski (22) pomocnik

Jesper Karlström (6) pomocnik

Ali Gholizadeh (8) pomocnik

Afonso Sousa (7) pomocnik

Adriel D'Avila Ba Loua (50) pomocnik

Mikael Ishak (9) napastnik

Statystyki

Korona Kielce Lech Poznań Strzały na bramkę 3 3 Strzały poza światło bramki 4 5 Wszystkie strzały 12 11 Strzały zablokowane 5 3 Faule 11 9 Rzuty rożne 7 7 Spalone 0 0 Posiadanie piłki 42% 58% Żółte kartki 1 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 3 Suma podań 237 334 Dokładne podania 132 232 Procent dokładnych podań 56% 69%

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem, Korona Kielce miała 0 punktów, a Lech Poznań miało 1 punkt. Po meczu, w którym padło jedno bramka, Lech Poznań zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Lecha Poznań wygrała 8 mecze, zremisowała 5 mecze i przegrała 3 mecze. Ich suma punktów wynosi obecnie 29. Natomiast Korona Kielce zajmuje czternaste miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Korony Kielce wygrała 3 mecze, zremisowała 8 mecze i przegrała 4 mecze. Ich suma punktów wynosi obecnie 17. Obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie w tym meczu, co oznacza że teraz punktacja przedstawia się następująco: Korona Kielce ma 18 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Koroną Kielce a Lechem Poznań, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Śląskiem Wrocław a Koroną Kielce odbędzie się 9 grudnia 2023 roku o godzinie 20:00 na stadionie Tarczyński Arena w Wrocławiu. Natomiast Lech Poznań zmierzy się z Piastem Gliwice dzień później, czyli 10 grudnia 2023 roku o godzinie 12:30 na stadionie Enea w Poznaniu.