Lechia Gdańsk pokonuje Miedź Legnica 2:0 w 17. kolejce I ligi

Poprzednie mecze Lechia Gdańsk - Miedź Legnica

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Lechią Gdańsk a Miedzią Legnica zanotowano różne wyniki. Pierwszy mecz, który odbył się 17 grudnia 2018 roku na stadionie Im. Orla Białego w Legnicy, zakończył się bezbramkowym remisem 0:0. Kolejne spotkanie miało miejsce 27 sierpnia 2022 roku na tym samym stadionie i tym razem Miedź Legnica wygrała 2:1. Natomiast ostatni mecz rozegrany został 10 marca 2023 roku na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku, gdzie Lechia Gdańsk triumfowała nad Miedzią Legnica wynikiem 4:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Lechia Gdańsk: 5, Miedź Legnica: 2

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Lechii Gdańsk z Miedzią Legnica, który odbył się w Gdańsku, gospodarze wyszli na prowadzenie. W 41 minucie bramkę dla Lechii zdobył Neugebauer po asyście Kapica. Wynik pierwszej połowy to Lechia Gdańsk 1 - Miedź Legnica 0.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Lechii Gdańsk z Miedzią Legnica, który odbył się w Gdańsku, gospodarze potwierdzili swoją przewagę. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Lechii Gdańsk. W 62 minucie doszło do zmiany w drużynie Miedzi Legnica - Guzdek wszedł na boisko, zastępując Agbora.

Pięć minut później kolejna zmiana w drużynie gości - Drzazga wszedł na boisko, zastępując Tronta. W 67 minucie żółtą kartkę otrzymał Kapic z drużyny Lechii Gdańsk. W 73 minucie trener Lechii dokonał zmiany - Zjawinski wszedł na boisko, zastępując Bobceka. W 78 minucie kolejne dwie zmiany w drużynie gospodarzy - D'Arrigo i Sypek weszli na boisko, zastępując Neugebauera i Khlana. W 79 minucie trener Miedzi Legnica dokonał trzech zmian - Carolina wszedł na boisko, zastępując Hartherza, Stanclik zastąpił Mansfelda, a Zalewski Michalika.

W 89 minucie żółtą kartkę otrzymał Mena z drużyny Lechii Gdańsk. W doliczonym czasie gry, w 90+6 minucie, Lechia Gdańsk zdobyła drugą bramkę. Strzelcem był Pila, a asystę zaliczył Sypek. Cały mecz zakończył się wynikiem: Lechia Gdańsk 2, Miedź Legnica 0.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Lechia Gdańsk miała przewagę nad Miedzią Legnica, wygrywając 2:0. Po tym meczu Lechia Gdańsk zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Lechii Gdańsk wygrała osiem meczy, zremisowała pięć i przegrała cztery. Ich suma punktów wynosiła 29. Natomiast Miedź Legnica zajmuje piąte miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Miedzi Legnica wygrała siedem meczy, zremisowała sześć i przegrała cztery. Ich suma punktów wynosiła 27. Obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie w tym meczu, co oznacza, że teraz punktacja przedstawia się następująco: Lechia Gdańsk - 30 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Lechią Gdańsk a Miedzią Legnica, kolejne spotkania obydwóch drużyn zostały ustalone. Mecz Lechii Gdańsk z Chrobrym Głogów odbędzie się 9 grudnia 2023 roku o godzinie 17:30 na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku. Natomiast mecz GKS-u Katowice z Miedzią Legnica zaplanowano na 10 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie przy ulicy Bukowej w Katowicach.