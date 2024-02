Molde miażdży Legię Warszawa 3:0, Gulbrandsen dwukrotnie trafia do bramki

Antonik dwukrotnie trafia do bramki, Miedź Legnica pokonuje Polonię Warszawa 2:1

Poprzednie mecze Legia Warszawa - Molde

W ostatnich trzech meczach między Legią Warszawa a Molde padło łącznie 6 goli. Pierwsze spotkanie, które odbyło się na stadionie Aker w Molde w dniu 31 lipca 2013 roku, zakończyło się remisem 1:1. Drugi mecz, rozegrany na stadionie Pepsi Arena w Warszawie 7 sierpnia 2013 roku, zakończył się bezbramkowym remisem 0:0. Ostatni mecz, który odbył się na stadionie Aker w Molde 15 lutego 2024 roku, zakończył się zwycięstwem drużyny Molde wynikiem 3:2. Stosunek bramek w rozegranych meczach Legia Warszawa: 3, Molde: 4

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Legii Warszawa z Molde, który odbył się w Warszawie, gospodarze nie zdobyli żadnej bramki, podczas gdy drużyna Molde strzelił dwie. W drugiej minucie Gulbrandsen z Molde wpisał się na listę strzelców, a w dwudziestej minucie Hestad dołożył kolejnego gola dla swojego zespołu. W 26 minucie Elitim z Legii Warszawa otrzymał żółtą kartkę za tripping, natomiast w 28 minucie Kaasa z Molde został ukarany żółtą kartką za faul.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Legii Warszawa z Molde, który odbył się w Warszawie, gospodarze nie zdołali odrobić strat z pierwszej połowy. Wynik 0:2 na korzyść Molde zmienił się na końcowe 0:3. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener Legii Warszawa dokonał zmiany w składzie - Kun wszedł na boisko, zastępując Wszolka.

Następnie, już w 47 minucie, zawodnik Gulbrandsen z drużyny Molde otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. W 56 minucie to Augustyniak z Legii Warszawa został ukarany żółtą kartką za tripping. W odpowiedzi na to, w 57 minucie trener Molde dokonał zmiany - Berisha wszedł na boisko, zastępując Eikrema. W kolejnych minutach trener Legii Warszawa wprowadził dwóch nowych zawodników - Kapustkę i Kramera (62 minuta), którzy zastąpili Augustyniaka i Pekharta. Niestety dla gospodarzy, to jednak drużyna Molde zdobył kolejnego gola w 67 minucie dzięki strzałowi Gulbrandsena.

W dalszej części meczu trener Legii Warszawa dokonał jeszcze dwóch zmian - Dias wszedł na boisko, zastępując Morishitę (70 minuta), a Rosolek zastąpił Guala (70 minuta). W 71 minucie zawodnik Haugan z drużyny Molde otrzymał żółtą kartkę za tripping, a w 74 minucie Lovik został ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie. W końcowych minutach meczu trener Molde dokonał trzech zmian - Kitolano wszedł na boisko, zastępując Gulbrandsena, Odegard zastąpił Hestada, a Stenevik Lovika (84 minuta). W ostatniej minucie gry Kjolstad Nyheim wszedł na boisko, zastępując Kaasę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Legia Warszawa: 0, Molde: 3.

Skład meczu z dnia 2024-02-22

Legia Warszawa

K. Runjaić - trener

Kacper Tobiasz (1) bramkarz

Radovan Pankov (12) obrońca

Steve Kapuadi (3) obrońca

Yuri Ribeiro (5) obrońca

Paweł Wszołek (13) pomocnik

Rafał Augustyniak (8) pomocnik

Juergen Elitim (22) pomocnik

Ryoya Morishita (25) pomocnik

Josué (27) napastnik

Tomáš Pekhart (7) napastnik

Marc Gual (28) napastnik

Molde

E. Moe - trener

Oliver Petersen (12) bramkarz

Martin Linnes (21) obrońca

Eirik Haugan (19) obrońca

Anders Hagelskjær (25) obrońca

Kristoffer Haugen (28) obrońca

Mathias Fjortoft Lovik (31) obrońca

Eirik Hestad (5) pomocnik

Mats Møller Dæhli (17) pomocnik

Marcus Andre Kaasa (15) pomocnik

Magnus Wolff Eikrem (7) napastnik

Fredrik Gulbrandsen (8) napastnik

Statystyki

Legia Warszawa Molde Strzały na bramkę 2 4 Strzały poza światło bramki 9 4 Wszystkie strzały 15 8 Strzały zablokowane 4 0 Faule 7 17 Rzuty rożne 7 4 Spalone 7 5 Posiadanie piłki 63% 37% Żółte kartki 2 4 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 2 Suma podań 519 303 Dokładne podania 445 224 Procent dokładnych podań 86% 74% Gole oczekiwane 0.97 1.49

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół Legia Warszawa rozegrał w ramach Ligi Konferencji Europy 13 meczów. Wygrali 6 z nich, zremisowali 3, a przegrali 4. Łącznie zdobyli 27 goli. Na swoim boisku rozegrali 6 meczów i zdobyli tam 12 goli, przy najwyższym wyniku 2-0. Na wyjazdach rozegrali 7 meczów i zdobyli na nich 15 goli, przy najwyższym wyniku 3-5. Średnia ilość zdobywanych przez Legię Warszawa goli na mecz wynosiła 2.1. Zespół Molde rozegrał w ramach Ligi Konferencji Europy tylko jeden mecz.

Wygrali ten pojedynek, nie remisując ani nie przegrywając żadnego spotkania. Zdobyli w sumie trzy gole, wszystkie na swoim boisku, gdzie osiągnęli najwyższy wynik 3-2. Na wyjazdach nie rozegrali żadnego meczu i nie zdobyli żadnej bramki. Średnia ilość zdobywanych przez Molde goli na mecz wynosiła dokładnie 3.0.

Podsumowując, drużyna Molde zdobyła 6 punktów, wygrała 2 mecze, nie zremisowała ani nie przegrała. Strzelili 6 goli i stracili 2 gole. Drużyna Legia Warszawa natomiast nie zdobyła żadnego punktu, przegrała oba mecze.

Strzelili 2 gole i stracili 6 goli. Zespół Molde przeszedł do kolejnej rundy.