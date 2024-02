Niedosyt po remisie Deportivo Alaves z Mallorcą

Poprzednie mecze Deportivo Alaves - Mallorca

Deportivo Alaves przegrało pierwszy mecz z Mallorką, który odbył się na stadionie Mendizorroza w dniu 21 sierpnia 2021 roku. Wynik tego spotkania to 0:1 na korzyść Mallorki. W drugim meczu, który odbył się na stadionie Visit Mallorca w dniu 19 kwietnia 2022 roku, Mallorca pokonała Deportivo Alaves. Wynik tego spotkania to 2:1 dla gospodarzy. Ostatni mecz między tymi drużynami odbył się na stadionie Mallorca Son Moix w dniu 3 grudnia 2023 roku. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem - wynik to 0:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Deportivo Alaves: 1, Mallorca: 3

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Deportivo Alaves z Mallorką, który odbył się w Vitoria-Gasteiz, gospodarze zostali ukarani czerwoną kartką już w pierwszej minucie. Pomimo tego incydentu żadna z drużyn nie była w stanie zdobyć gola. Obie ekipy starały się atakować i tworzyć sytuacje bramkowe, jednak bramkarze świetnie radzili sobie z trudnymi strzałami. Mimo wielu okazji do strzelenia gola, wynik pozostał bezbramkowy na koniec pierwszej połowy.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Deportivo Alaves z Mallorką, który odbył się w Vitoria-Gasteiz, obie drużyny nie były w stanie zdobyć gola przez większość czasu. Jednak w 76 minucie gracz Benavidez strzelił gola dla Deportivo Alaves, dając swojej drużynie prowadzenie.

Niestety, w 88 minucie gracz Nastasic odpowiedział strzałem na bramkę dla Mallorki, doprowadzając do remisu. W ostatnich minutach meczu obie drużyny dokonały kilku zmian personalnych, ale żadna z nich nie przyniosła kolejnych bramek. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:1 dla Deportivo Alaves i Mallorki.

Skład meczu z dnia 2024-02-24

Deportivo Alaves

Luis García - trener

Antonio Sivera (1) bramkarz

Andoni Gorosabel (2) obrońca

Abdelkabir Abqar (5) obrońca

Rafa Marín (16) obrońca

Javi López (27) obrońca

Antonio Blanco (8) pomocnik

Ander Guevara (6) pomocnik

Álex Sola (7) pomocnik

Jon Guridi (18) pomocnik

Luis Rioja (11) pomocnik

Samuel Omorodion (32) napastnik

Mallorca

J. Aguirre - trener

Predrag Rajković (1) bramkarz

Nacho Vidal (22) obrońca

Martin Valjent (24) obrońca

Matija Nastasić (2) obrońca

José Copete (6) obrońca

Toni Lato (3) obrońca

Sergi Darder (10) pomocnik

Omar Mascarell (5) pomocnik

Manu Morlanes (8) pomocnik

Nemanja Radonjić (23) pomocnik

Vedat Muriqi (7) napastnik

Statystyki

Deportivo Alaves Mallorca Strzały na bramkę 1 7 Strzały poza światło bramki 6 5 Wszystkie strzały 9 15 Strzały zablokowane 2 3 Faule 7 15 Rzuty rożne 3 3 Spalone 2 0 Posiadanie piłki 52% 48% Żółte kartki 0 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 6 1 Suma podań 419 397 Dokładne podania 320 302 Procent dokładnych podań 76% 76% Gole oczekiwane 0.57 2.20

Pomeczowe podsumowanie

Deportivo Alaves i Mallorca to drużyny, które przed meczem zajmowały odpowiednio 13. i 16. miejsce w tabeli. Deportivo Alaves do tej pory wygrało 7 meczy, zremisowało 7 meczy i przegrało 11 meczy, co daje im sumę punktów równą 28. Natomiast Mallorca wygrała 4 mecze, zremisowała 11 meczy i przegrała 10 meczy, co daje im sumę punktów równą 23. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Dzięki temu Deportivo Alaves ma teraz na swoim koncie 29 punktów, a Mallorca - 24 punkty. Podsumowując, Deportivo Alaves jest lepiej sklasyfikowane od Mallorki zarówno przed jak i po tym konkretnym meczu. Mają oni więcej zwycięstw i remisów oraz więcej zdobytych punktów niż ich rywale.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Deportivo Alaves a Mallorką, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Osasuny z Deportivo Alaves odbędzie się 4 marca 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie El Sadar w Pampelunie. Natomiast Mallorka zmierzy się z Gironą FC dzień wcześniej, czyli 3 marca 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Mallorca Son Moix w Palma de Mallorca.