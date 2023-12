Niespodziewany remis Śląska z Rakowem - mecz pełen napięcia i nieprzewidywalnych momentów

Poprzednie mecze Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Śląskiem Wrocław a Rakowem Częstochowa doszło do różnych wyników. Pierwszy mecz, który odbył się na stadionie Miejski Piłkarski Raków w Częstochowie, zakończył się remisem 1:1. Następnie, na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu, Raków Częstochowa odniósł pewne zwycięstwo 4:1. Ostatni mecz, ponownie rozegrany na stadionie Miejski Piłkarski Raków w Częstochowie, również zakończył się wygraną gospodarzy 4:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Raków Częstochowa: 9, Śląsk Wrocław: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Rakowa. W 24 minucie Kittel zdobył bramkę dla drużyny gości. W 45 minucie trener Śląska dokonał zmiany, wprowadzając na boisko Paluszka, który zastąpił Bejgera.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa, który odbył się w Wrocławiu, gospodarze wyszli na boisko z determinacją. Już w 46 minucie trener Śląska dokonał zmiany, wprowadzając Konczkowskiego za Matsenko. Jednak to Raków Częstochowa jako pierwszy zdobył bramkę, a było to w 67 minucie.

Samiec-Talar z Śląska Wrocław doprowadził do wyrównania po asyście Paluszka. Obie drużyny próbowały zdobyć kolejne bramki, ale żadna z nich nie była skuteczna. W 52 minucie zawodnik Plavsic z Rakowa Częstochowa otrzymał żółtą kartkę za faul. Następnie trener Rakowa dokonał dwóch zmian: Cebula wszedł na boisko za Kittela, a Lederman zastąpił Kochergina - obie zmiany miały na celu wzmocnienie drużyny gości. W 73 minucie trener Rakowa ponownie dokonał dwóch zmian: Yeboah wszedł za Nowaka, a Zwoliński zastąpił Crnaca.

W odpowiedzi na te zmiany trener Śląska wprowadził Lukasika za Pokornego w 88 minucie. W doliczonym czasie gry (90+3 minuta) trener Śląska dokonał ostatniej zmiany, wprowadzając Rzuchowskiego za Olsena. W ostatnich minutach meczu Schwarz z Śląska otrzymał żółtą kartkę. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1. Obie drużyny miały swoje okazje, ale nie udało im się zdobyć kolejnych bramek.

Skład meczu z dnia 2023-12-03

Śląsk Wrocław

J. Magiera - trener

Rafał Leszczyński (12) bramkarz

Patryk Janasik (19) obrońca

Łukasz Bejger (4) obrońca

Alex Petkov (5) obrońca

Yegor Matsenko (33) obrońca

Patrick Olsen (8) pomocnik

Peter Pokorný (16) pomocnik

Piotr Samiec-Talar (24) pomocnik

Petr Schwarz (17) pomocnik

Mateusz Żukowski (22) pomocnik

Erik Expósito (9) napastnik

Raków Częstochowa

D. Szwarga - trener

Vladan Kovačević (1) bramkarz

Fran Tudor (7) obrońca

Bogdan Racovițan (25) obrońca

Stratos Svarnas (4) obrońca

Srđan Plavšić (14) pomocnik

Gustav Berggren (5) pomocnik

Vladyslav Kochergin (30) pomocnik

Jean Carlos (20) pomocnik

Sonny Kittel (93) napastnik

Bartosz Nowak (27) napastnik

Ante Crnac (19) napastnik

Statystyki

Śląsk Wrocław Raków Częstochowa Strzały na bramkę 5 5 Strzały poza światło bramki 2 4 Wszystkie strzały 7 11 Strzały zablokowane 0 2 Faule 9 11 Rzuty rożne 2 7 Spalone 1 0 Posiadanie piłki 32% 68% Żółte kartki 1 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 4 4 Suma podań 299 634 Dokładne podania 213 542 Procent dokładnych podań 71% 85%

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem między drużynami Śląsk Wrocław i Raków Częstochowa wynik był remisowy, 1:1. Po zakończeniu meczu, który zakończył się również remisem, Śląsk Wrocław zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Śląska Wrocław wygrała 11 meczy, zremisowała 4 mecze, a przegrała 2 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 37. Natomiast Raków Częstochowa zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Rakowa Częstochowa wygrała 8 meczy, zremisowała 5 meczy, a przegrała 3 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 29. Obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie w tym meczu. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Śląsk Wrocław - 38 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Śląskiem Wrocław a Rakowem Częstochowa, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Śląska Wrocław z Koroną Kielce odbędzie się 9 grudnia 2023 roku o godzinie 20:00 na stadionie Tarczyński Arena w Wrocławiu. Natomiast mecz Jagiellonii z Rakowem Częstochowa zostanie rozegrany dzień później, czyli 10 grudnia 2023 roku o godzinie 17:30 na stadionie Miejskim w Białymstoku.