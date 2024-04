Pogrom na boisku: Wisła Puławy przegrywa z Kotwicą Kołobrzeg 1:3

Przebieg spotkania

Mecz Wisły Puławy z Kotwicą Kołobrzeg rozpoczął się dynamicznie. Już w 14 minucie gracz o nazwisku Sewerys strzelił gola dla zespołu Wisły Puławy, co dało prowadzenie gospodarzom. W 25 minucie sędzia pokazał żółtą kartkę Murawskiemu z drużyny Kotwica Kołobrzeg, co wprowadziło dodatkowe napięcie na boisku. W 38 minucie doszło do zmiany w drużynie Wisły Puławy - gracz Bortniczuk wszedł na boisko, zastępując gracza o nazwisku Giel. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Wisły Puławy.

Druga połowa meczu przyniosła wiele emocji i zmian w składach obu drużyn. Już w 59 minucie trener Kotwicy Kołobrzeg postanowił wprowadzić na boisko Cywińskiego, który zastąpił Stasiaka. Pięć minut później doszło do aż trzech zmian w składzie gości - Bykowski, Kozlowski i Nowak zastąpili odpowiednio Pytlewskiego, Murawskiego i Krekovica. W 69 minucie Kozlowski zdobywa bramkę dla Kotwicy Kołobrzeg, a dwa minuty później Polak strzela kolejnego gola dla gości. W 73 minucie Oliveira z drużyny Kotwica Kołobrzeg otrzymuje żółtą kartkę.

W 74 minucie trener Wisły Puławy decyduje się na dwie zmiany - Janicki i Kaczorowski zastępują Putona i Flaka. Minutę później Skalecki z Wisły Puławy otrzymuje żółtą kartkę. W 76 minucie Jonathan Junior strzela trzeciego gola dla Kotwicy Kołobrzeg, a w 80 minucie Koltanski zastępuje Ponce'a w drużynie Wisły Puławy. Dwie minuty później na boisku pojawia się Kort, który zastępuje Oliveirę w drużynie Kotwicy Kołobrzeg. W 86 minucie Kosakiewicz z drużyny gości otrzymuje żółtą kartkę.

Spotkanie skończyło się wynikiem Wisła Puławy: 1, Kotwica Kołobrzeg: 3. Mimo początkowego prowadzenia, gospodarze nie byli w stanie utrzymać przewagi, a goście pokazali skuteczność i determinację, zdobywając trzy bramki w drugiej połowie meczu.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Wisła Puławy i Kotwica Kołobrzeg, przed meczem Kotwica zajmowała 3. miejsce w tabeli, natomiast Wisła była na 14. pozycji. Do tej pory Kotwica wygrała 12 meczy, zremisowała 7 i przegrała 8, co dało im sumę 43 punktów. Z kolei Wisła wygrała 7 spotkań, zremisowała 12 i przegrała również 8, co przełożyło się na sumę 33 punktów. W ostatnim meczu Kotwica Kołobrzeg zdobyła 3 punkty, dzięki czemu ich suma wynosi teraz 46 punktów, natomiast Wisła Puławy pozostaje przy swoim dorobku - nadal mają na koncie 33 punkty.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Wisłą Puławy a Kotwicą Kołobrzeg, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Olimpii Grudziądz z Wisłą Puławy odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:30 na stadionie Miejskim Im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu. Natomiast Kotwica Kołobrzeg zmierzy się z ŁKS-em Łódź II dzień później, czyli 21 kwietnia 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Miejskim Im. Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu.